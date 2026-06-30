Uma motorista derrubou um poste de energia na manhã desta terça-feira, 30, após perder o controle da direção no bairro São Joaquim, na região Oeste de Franca. Segundo a Polícia Militar, ela relatou que passou mal momentos antes do acidente. O poste quebrou com o impacto e ficou apoiado sobre o telhado de uma residência.

De acordo com a Polícia Militar, sem conseguir controlar o Fiat Punto, a motorista atingiu o poste de energia. Com a força da colisão, a parte dianteira do carro ficou completamente destruída.

Apesar do impacto, a motorista não sofreu ferimentos. Ela recebeu atendimento médico no local por estar em estado de choque.