30 de junho de 2026
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ACIDENTE

Motorista perde controle e derruba poste no São Joaquim

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Fiat Punto com a frente destruída após motorista bater em poste no bairro São Joaquim, em Franca
Fiat Punto com a frente destruída após motorista bater em poste no bairro São Joaquim, em Franca

Uma motorista derrubou um poste de energia na manhã desta terça-feira, 30, após perder o controle da direção no bairro São Joaquim, na região Oeste de Franca. Segundo a Polícia Militar, ela relatou que passou mal momentos antes do acidente. O poste quebrou com o impacto e ficou apoiado sobre o telhado de uma residência.

De acordo com a Polícia Militar, sem conseguir controlar o Fiat Punto, a motorista atingiu o poste de energia. Com a força da colisão, a parte dianteira do carro ficou completamente destruída.

Apesar do impacto, a motorista não sofreu ferimentos. Ela recebeu atendimento médico no local por estar em estado de choque.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e isolou a área até a retirada do poste e do veículo.

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