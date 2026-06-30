Dois homens foram presos em flagrante na noite dessa segunda-feira, 29, em Jeriquara, município a 41 km de Franca, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Segundo a Polícia Militar, a dupla também estava com apetrechos que seriam utilizados em furtos de café na região.
De acordo com a Polícia Militar, a abordagem resultou na prisão em flagrante dos dois suspeitos. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor consiste na alteração irregular de elementos de identificação do veículo, como placas, número do motor, chassi gravado nos vidros, etiquetas destrutíveis e plaquetas originais de fábrica. O veículo é uma Fiat Fiorino verde.
Durante a ocorrência, os policiais localizaram com a dupla apetrechos que, conforme a corporação, seriam utilizados em furtos de café na região.
As circunstâncias da ocorrência e a participação dos envolvidos serão apuradas pelas autoridades competentes.
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