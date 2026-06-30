O mercado imobiliário de Franca e região registrou recuperação em maio de 2026. Levantamento realizado pelo Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo) apontou crescimento de 43,97% nas vendas e de 13,58% nas locações de imóveis residenciais usados em comparação com o mês anterior, indicando retomada das negociações após a desaceleração observada em abril.
De acordo com a pesquisa, a recuperação foi impulsionada por fatores como a estabilidade das taxas de financiamento habitacional, a manutenção da oferta de crédito, a melhora gradual da confiança dos consumidores e a continuidade da geração de empregos.
O levantamento também aponta que houve aumento na procura por imóveis com boa localização, qualidade construtiva e potencial de valorização. Ao mesmo tempo, o mercado de locação permaneceu aquecido entre consumidores que preferiram adiar a compra da casa própria.
Casas lideram as vendas
As casas responderam por 54% das vendas realizadas em maio, enquanto os apartamentos representaram 46% dos negócios.
Entre as casas comercializadas, predominam imóveis com três dormitórios, responsáveis por 57,1% das vendas. Nos apartamentos, metade das negociações ocorreu em unidades de dois dormitórios.
A pesquisa também mostra que a maior parte dos imóveis vendidos possui área útil entre 51 m² e 100 m², perfil que atende tanto famílias quanto investidores.
Imóveis acima de R$ 500 mil mantêm participação
Os imóveis com valor superior a R$ 501 mil representaram aproximadamente 38,5% das vendas registradas no período, demonstrando demanda por empreendimentos de maior valor agregado.
Também tiveram destaque as negociações nas faixas entre R$ 201 mil e R$ 300 mil e entre R$ 401 mil e R$ 500 mil, ambas com participação de 23,1%.
Região central concentra maior parte das negociações
A região central respondeu por 71,4% das vendas realizadas em maio. As demais regiões concentraram 28,6% dos negócios, enquanto os bairros classificados como nobres não registraram vendas no levantamento.
Segundo a pesquisa, a proximidade com comércio, escolas, hospitais e serviços continua sendo um dos principais fatores considerados pelos compradores.
Financiamento segue como principal forma de compra
O financiamento imobiliário permaneceu como uma das principais modalidades de pagamento. As operações financiadas pela Caixa Econômica Federal representaram 40% das vendas, mesmo percentual registrado para compras à vista.
Os financiamentos por outros bancos corresponderam a 10% das negociações, enquanto outros 10% foram realizados diretamente com os proprietários.
Locações também avançam
O mercado de locação acompanhou o desempenho positivo das vendas. As casas responderam por 63% dos contratos fechados em maio, enquanto os apartamentos participaram com 38%.
Os imóveis de dois dormitórios lideraram a procura entre os apartamentos, enquanto, nas casas, houve distribuição equilibrada entre unidades de um, dois e três dormitórios.
Em relação aos valores, a maior parte das locações ficou nas faixas de até R$ 1 mil mensais e entre R$ 1.251 e R$ 1.500.
Seguro-fiança lidera entre as garantias
O seguro-fiança foi utilizado em 70% dos contratos de locação firmados em maio, consolidando-se como a principal modalidade de garantia na região.
Na sequência aparecem o depósito caução, com 20%, e o fiador, com 10% dos contratos.
O levantamento conclui que o mercado imobiliário de Franca e região manteve trajetória de crescimento em maio, sustentado pela demanda por imóveis para moradia e investimento, pela oferta de crédito e pela continuidade das negociações tanto no segmento de vendas quanto no de locações.
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