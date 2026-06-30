O mercado imobiliário de Franca e região registrou recuperação em maio de 2026. Levantamento realizado pelo Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo) apontou crescimento de 43,97% nas vendas e de 13,58% nas locações de imóveis residenciais usados em comparação com o mês anterior, indicando retomada das negociações após a desaceleração observada em abril.

De acordo com a pesquisa, a recuperação foi impulsionada por fatores como a estabilidade das taxas de financiamento habitacional, a manutenção da oferta de crédito, a melhora gradual da confiança dos consumidores e a continuidade da geração de empregos.

O levantamento também aponta que houve aumento na procura por imóveis com boa localização, qualidade construtiva e potencial de valorização. Ao mesmo tempo, o mercado de locação permaneceu aquecido entre consumidores que preferiram adiar a compra da casa própria.

Casas lideram as vendas