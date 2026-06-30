O tenente-coronel PM Luiz Eduardo Ulian Junqueira, de 49 anos, anunciou que a redução da violência no trânsito será uma das prioridades à frente do comando do 15º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior). A declaração foi feita durante participação na Tribuna da Câmara Municipal de Franca, na sessão desta terça-feira (30).

Junqueira assumiu oficialmente o comando do batalhão no último dia 2 de junho e afirmou que pretende desenvolver ações voltadas à conscientização da população para reduzir os índices de acidentes na cidade.

Segundo o comandante, Franca ocupa atualmente a terceira posição no Estado de São Paulo em número de acidentes de trânsito.