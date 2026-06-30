O tenente-coronel PM Luiz Eduardo Ulian Junqueira, de 49 anos, anunciou que a redução da violência no trânsito será uma das prioridades à frente do comando do 15º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior). A declaração foi feita durante participação na Tribuna da Câmara Municipal de Franca, na sessão desta terça-feira (30).
Junqueira assumiu oficialmente o comando do batalhão no último dia 2 de junho e afirmou que pretende desenvolver ações voltadas à conscientização da população para reduzir os índices de acidentes na cidade.
Segundo o comandante, Franca ocupa atualmente a terceira posição no Estado de São Paulo em número de acidentes de trânsito.
“O maior número de mortes está na faixa dos 24 aos 29 anos. Vamos iniciar um projeto educacional voltado aos adultos para tentar mitigar essa sinistralidade que temos aqui”, afirmou.
Ações educativas e atenção aos idosos
Durante a apresentação, o comandante também mencionou a preocupação com os acidentes envolvendo idosos.
Ele destacou que a Polícia Militar mantém o programa "Afeto aos Idosos" e reforçou a importância das campanhas educativas de trânsito já desenvolvidas pelo batalhão.
Segundo Junqueira, a combinação entre fiscalização, conscientização e prevenção será fundamental para reduzir os indicadores de acidentes e mortes nas vias da cidade.
Segurança pública e videomonitoramento
O comandante ressaltou que Franca possui cerca de 350 mil habitantes e integra a área de atuação do 15º BPM/I, que atende 22 municípios da região.
Na avaliação dele, a cidade conta com uma estrutura de segurança pública considerada eficiente, com destaque para o programa Muralha Paulista, sistema de videomonitoramento utilizado pelas forças de segurança.
De acordo com Junqueira, a tecnologia contribuiu para que o 15º BPM/I alcançasse o primeiro lugar no Estado de São Paulo em denúncias registradas pelo telefone 190 durante três meses consecutivos.
Apoio dos Consegs
O tenente-coronel também agradeceu a atuação dos Consegs (Conselhos Comunitários de Segurança), que, segundo ele, colaboram com ações de prevenção à violência, apoio na localização de procurados pela Justiça e no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher.
Junqueira afirmou que pretende manter o trabalho integrado entre a Polícia Militar, a comunidade e demais órgãos de segurança para ampliar os resultados obtidos na região.
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