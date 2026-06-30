A skatista de Franca Mariah Reis voltou a subir ao pódio e deu mais um passo importante na busca por espaço entre as principais atletas da base do país. Competindo na categoria Iniciante Feminino Sub-16, a atleta conquistou o 2º lugar na 3ª etapa do Circuito Paulista de Skate Street, realizada em Lorena (SP), e segue forte na disputa por uma vaga no Campeonato Brasileiro de Skate.
Organizado pela Federação Paulista de Skate, o Circuito Paulista reúne atletas de diversas cidades do estado em várias etapas ao longo da temporada. Ao final da competição, a soma das pontuações define o ranking geral e os classificados para o Campeonato Brasileiro. Neste ano, inclusive, Franca será sede da quarta etapa do circuito, fortalecendo ainda mais o cenário local da modalidade.
A trajetória de Mariah no campeonato estadual começou em 2024, quando ainda competia na categoria Mirim. Naquele ano, participou das etapas de São Paulo, Franca e Ribeirão Preto, encerrando o circuito na 7ª colocação geral, resultado que garantiu classificação para o Campeonato Brasileiro, em Natal. Na competição nacional, terminou entre as melhores do país ao conquistar o 5º lugar.
Já em 2025, competindo pela categoria Iniciante, Mariah deu mais um salto na carreira. A skatista encerrou o Circuito Paulista na 2ª colocação geral, garantiu vaga no Campeonato Brasileiro de Curitiba e alcançou um resultado expressivo ao terminar a competição nacional em 4º lugar.
Agora, em 2026, Mariah disputa o circuito pelo terceiro ano consecutivo e novamente aparece entre as protagonistas da temporada. Com o vice conquistado em Lorena, a francana ocupa atualmente a segunda colocação do ranking, permanecendo em posição favorável na corrida pela classificação ao Brasileiro.
Com resultados consistentes, evolução técnica e presença constante entre as melhores colocadas do estado, Mariah Reis segue consolidando seu nome como uma das promessas do skate street brasileiro e levando o nome de Franca cada vez mais longe nas pistas.
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