A skatista de Franca Mariah Reis voltou a subir ao pódio e deu mais um passo importante na busca por espaço entre as principais atletas da base do país. Competindo na categoria Iniciante Feminino Sub-16, a atleta conquistou o 2º lugar na 3ª etapa do Circuito Paulista de Skate Street, realizada em Lorena (SP), e segue forte na disputa por uma vaga no Campeonato Brasileiro de Skate.

Organizado pela Federação Paulista de Skate, o Circuito Paulista reúne atletas de diversas cidades do estado em várias etapas ao longo da temporada. Ao final da competição, a soma das pontuações define o ranking geral e os classificados para o Campeonato Brasileiro. Neste ano, inclusive, Franca será sede da quarta etapa do circuito, fortalecendo ainda mais o cenário local da modalidade.

A trajetória de Mariah no campeonato estadual começou em 2024, quando ainda competia na categoria Mirim. Naquele ano, participou das etapas de São Paulo, Franca e Ribeirão Preto, encerrando o circuito na 7ª colocação geral, resultado que garantiu classificação para o Campeonato Brasileiro, em Natal. Na competição nacional, terminou entre as melhores do país ao conquistar o 5º lugar.