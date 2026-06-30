30 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
BATIDA VIOLENTA

Motociclista fica em estado grave após acidente em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Moto ficou destruída após bater em carro
Moto ficou destruída após bater em carro

Um grave acidente entre um carro e uma motocicleta deixou um motociclista em estado grave e uma motorista, de 32 anos, ferida no início da tarde desta terça-feira, 30, na avenida Major Elias Motta, no Jardim Brasilândia, na zona leste de Franca.

A colisão ocorreu na rotatória entre a avenida Major Elias Motta e a rua Goiânia. De acordo com o apurado no local, o carro realizava a rotatória quando foi atingido pela motocicleta na parte frontal.

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado por vários metros. O automóvel também perdeu o controle, invadiu a calçada e ficou atravessado na avenida.

O motociclista sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento de uma equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Franca.

A identidade da vítima e o estado de saúde atualizado não haviam sido divulgados até a publicação desta reportagem.

A condutora do carro, de 32 anos, também sofreu ferimentos no acidente. Ela foi atendida por outra equipe do Samu e encaminhada consciente para uma unidade hospitalar, apresentando escoriações.

Por conta da ocorrência, o trânsito na rotatória apresentou lentidão durante o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários