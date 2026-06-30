Um grave acidente entre um carro e uma motocicleta deixou um motociclista em estado grave e uma motorista, de 32 anos, ferida no início da tarde desta terça-feira, 30, na avenida Major Elias Motta, no Jardim Brasilândia, na zona leste de Franca.
A colisão ocorreu na rotatória entre a avenida Major Elias Motta e a rua Goiânia. De acordo com o apurado no local, o carro realizava a rotatória quando foi atingido pela motocicleta na parte frontal.
Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado por vários metros. O automóvel também perdeu o controle, invadiu a calçada e ficou atravessado na avenida.
O motociclista sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento de uma equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Franca.
A identidade da vítima e o estado de saúde atualizado não haviam sido divulgados até a publicação desta reportagem.
A condutora do carro, de 32 anos, também sofreu ferimentos no acidente. Ela foi atendida por outra equipe do Samu e encaminhada consciente para uma unidade hospitalar, apresentando escoriações.
Por conta da ocorrência, o trânsito na rotatória apresentou lentidão durante o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.
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