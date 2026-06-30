Um grave acidente entre um carro e uma motocicleta deixou um motociclista em estado grave e uma motorista, de 32 anos, ferida no início da tarde desta terça-feira, 30, na avenida Major Elias Motta, no Jardim Brasilândia, na zona leste de Franca.

A colisão ocorreu na rotatória entre a avenida Major Elias Motta e a rua Goiânia. De acordo com o apurado no local, o carro realizava a rotatória quando foi atingido pela motocicleta na parte frontal.

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado por vários metros. O automóvel também perdeu o controle, invadiu a calçada e ficou atravessado na avenida.