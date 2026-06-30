A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira, 30, a Operação "Quadrilha de São João" em Pedregulho, com o objetivo de intensificar o combate ao tráfico de drogas no município. A ação foi coordenada pelo delegado Fábio José Branquinho, titular da Delegacia de Polícia da cidade, e contou com apoio de equipes do GOE (Grupo de Operações Especiais), da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, um jovem de 23 anos foi localizado com uma porção de droga. Segundo a Polícia Civil, ele também responderá por ameaça.
O suspeito foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e, após ser ouvido, foi liberado.
Prisão em flagrante por tráfico
Já na Vila Primavera, distrito de Pedregulho, uma mulher trans, de 26 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas.
Com ela, os policiais apreenderam 126 pinos de cocaína, R$ 40 em dinheiro e um aparelho celular, que também foi recolhido para auxiliar nas investigações.
A operação contou ainda com o apoio do cão farejador Baruk, da Polícia Civil de Franca.
Investigações continuam
Em entrevista, o delegado Fábio José Branquinho afirmou que a Operação "Quadrilha de São João" tem como principal objetivo retirar entorpecentes de circulação e combater o tráfico de drogas na região por meio do cumprimento de mandados judiciais.
Segundo ele, as investigações terão continuidade para identificar outros possíveis envolvidos com o comércio ilegal de drogas no município.
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