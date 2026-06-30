A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira, 30, a Operação "Quadrilha de São João" em Pedregulho, com o objetivo de intensificar o combate ao tráfico de drogas no município. A ação foi coordenada pelo delegado Fábio José Branquinho, titular da Delegacia de Polícia da cidade, e contou com apoio de equipes do GOE (Grupo de Operações Especiais), da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, um jovem de 23 anos foi localizado com uma porção de droga. Segundo a Polícia Civil, ele também responderá por ameaça.

O suspeito foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e, após ser ouvido, foi liberado.

Prisão em flagrante por tráfico