Uma motorista de 50 anos perdeu o controle da direção do carro que conduzia na manhã desta terça-feira, 30, provocando um acidente na rua Madre Rita, na região central de Franca, próximo à sede da Francana e ao Velório São Vicente.

Segundo as informações apuradas no local, a condutora dirigia um veículo modelo Tiggo quando perdeu o controle e atingiu um carro que estava estacionado na via.

Com a força da colisão, o automóvel atingido tombou no meio da rua, chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região.

Carro atingido estava vazio