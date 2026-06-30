Uma motorista de 50 anos perdeu o controle da direção do carro que conduzia na manhã desta terça-feira, 30, provocando um acidente na rua Madre Rita, na região central de Franca, próximo à sede da Francana e ao Velório São Vicente.
Segundo as informações apuradas no local, a condutora dirigia um veículo modelo Tiggo quando perdeu o controle e atingiu um carro que estava estacionado na via.
Com a força da colisão, o automóvel atingido tombou no meio da rua, chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região.
Carro atingido estava vazio
De acordo com as informações iniciais, o veículo estacionado não possuía ocupantes no momento do acidente, o que evitou consequências mais graves.
Imagens registradas no local mostram danos na parte frontal do Tiggo e o tombamento do outro automóvel. Também houve vazamento de líquido sobre o asfalto após a batida.
Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.
Bombeiros prestaram atendimento
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento à motorista e realizar o isolamento da área durante a ocorrência.
Os bombeiros também atuaram no monitoramento da via para garantir a segurança dos motoristas e permitir a liberação do trânsito.
As circunstâncias do acidente serão apuradas.
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