A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca está com inscrições abertas para um novo processo seletivo que oferece 30 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação no município. As oportunidades contemplam unidades de educação infantil e serviços sociais mantidos pela entidade.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de julho, exclusivamente pelo site da instituição, na área “Trabalhe Conosco”.

Maioria das vagas é para apoio pedagógico

O maior número de oportunidades está concentrado na função de Apoio Pedagógico e Interlocução em Libras nas Emebs de Franca, totalizando 25 vagas.