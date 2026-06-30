A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca está com inscrições abertas para um novo processo seletivo que oferece 30 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação no município. As oportunidades contemplam unidades de educação infantil e serviços sociais mantidos pela entidade.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de julho, exclusivamente pelo site da instituição, na área “Trabalhe Conosco”.
Maioria das vagas é para apoio pedagógico
O maior número de oportunidades está concentrado na função de Apoio Pedagógico e Interlocução em Libras nas Emebs de Franca, totalizando 25 vagas.
São oferecidas quatro vagas para Apoio Pedagógico com jornada de 22 horas no período da manhã, 20 vagas para Apoio Pedagógico com jornada de 22 horas no período da tarde e uma vaga para Apoio Pedagógico com carga horária de 44 horas semanais.
Para concorrer às funções, os candidatos devem possuir formação completa em Pedagogia ou Magistério.
Vagas em creches e setor administrativo
Na Creche Escola Nilda Vanini de Andrade, localizada no Jardim Aeroporto III, há uma vaga para Educador Infantil, destinada a profissionais com formação em Pedagogia ou Magistério.
Já a Creche Escola Ana Carolina Caleiro Manfredi, no Jardim São Jerônimo, oferece duas oportunidades: uma para Educador Infantil e outra para Educador de Apoio Infantil. Ambas exigem formação em Pedagogia ou Magistério e jornada de 44 horas semanais.
Na Creche Escola Rosely Amália Paludetto Minicucci, no Jardim Esmeralda, está disponível uma vaga para Auxiliar de Cozinha, destinada a candidatos com ensino fundamental completo.
O processo seletivo também contempla uma vaga para Auxiliar Administrativo no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Franca. Para a função, é exigido ensino médio completo.
Benefícios e etapas da seleção
Segundo o edital, os profissionais contratados terão acesso a benefícios como assistência médica em grupo, seguro de vida e, em algumas funções, refeição na unidade.
Os colaboradores também terão direito à credencial plena do Sesc Franca.
Todas as vagas estão abertas para pessoas com deficiência (PCD).
A seleção será realizada em duas etapas: análise curricular e entrevista individual. O envio dos currículos deve ser feito exclusivamente pelo site da Pastoral do Menor e Família dentro do prazo estabelecido.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.