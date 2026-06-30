Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta segunda-feira, 29, na Vila Rezende, em Franca, durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). Na ação, os policiais apreenderam mais de 5 quilos de maconha, cocaína em pasta-base, balanças de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após uma denúncia anônima apontar que o morador utilizava uma edícula como ponto de armazenamento, preparo e comercialização de drogas. Durante as diligências, os investigadores identificaram o suspeito que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Os policiais passaram a monitorar o imóvel e constataram intensa movimentação compatível com o comércio de entorpecentes, com pessoas entrando e saindo rapidamente da residência. Com base nas provas reunidas, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão.