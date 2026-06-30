30 de junho de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Dise apreende mais de 5 kg de drogas e prende suspeito em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
Drogas foram localizadas com ajuda do cão policial Baruk
Drogas foram localizadas com ajuda do cão policial Baruk

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta segunda-feira, 29, na Vila Rezende, em Franca, durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). Na ação, os policiais apreenderam mais de 5 quilos de maconha, cocaína em pasta-base, balanças de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após uma denúncia anônima apontar que o morador utilizava uma edícula como ponto de armazenamento, preparo e comercialização de drogas. Durante as diligências, os investigadores identificaram o suspeito que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Os policiais passaram a monitorar o imóvel e constataram intensa movimentação compatível com o comércio de entorpecentes, com pessoas entrando e saindo rapidamente da residência. Com base nas provas reunidas, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão.

Durante o cumprimento da ordem judicial, a equipe da Dise contou com o apoio do Canil da Delegacia Seccional de Franca. No quarto da residência, o cão farejador Baruk localizou uma mochila escondida sob uma pilha de roupas.

No interior da mochila, foram encontrados cinco tijolos, um pacote e outras 52 porções menores de maconha, totalizando 5,436 quilos, além de 30 gramas de cocaína em pasta-base.

Também foram apreendidas três balanças de precisão, grande quantidade de embalagens plásticas utilizadas para fracionar drogas, R$ 17 em dinheiro e uma motocicleta Honda CG 160 Fan. Segundo a investigação, o veículo seria utilizado para a entrega de drogas na modalidade delivery, já que uma bolsa de entregas também foi localizada no imóvel.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à sede da Dise. Conforme a Polícia Civil, ele já possui três passagens anteriores por tráfico de drogas e permanecerá à disposição da Justiça.

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