Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta segunda-feira, 29, na Vila Rezende, em Franca, durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). Na ação, os policiais apreenderam mais de 5 quilos de maconha, cocaína em pasta-base, balanças de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após uma denúncia anônima apontar que o morador utilizava uma edícula como ponto de armazenamento, preparo e comercialização de drogas. Durante as diligências, os investigadores identificaram o suspeito que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas.
Os policiais passaram a monitorar o imóvel e constataram intensa movimentação compatível com o comércio de entorpecentes, com pessoas entrando e saindo rapidamente da residência. Com base nas provas reunidas, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão.
Durante o cumprimento da ordem judicial, a equipe da Dise contou com o apoio do Canil da Delegacia Seccional de Franca. No quarto da residência, o cão farejador Baruk localizou uma mochila escondida sob uma pilha de roupas.
No interior da mochila, foram encontrados cinco tijolos, um pacote e outras 52 porções menores de maconha, totalizando 5,436 quilos, além de 30 gramas de cocaína em pasta-base.
Também foram apreendidas três balanças de precisão, grande quantidade de embalagens plásticas utilizadas para fracionar drogas, R$ 17 em dinheiro e uma motocicleta Honda CG 160 Fan. Segundo a investigação, o veículo seria utilizado para a entrega de drogas na modalidade delivery, já que uma bolsa de entregas também foi localizada no imóvel.
Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à sede da Dise. Conforme a Polícia Civil, ele já possui três passagens anteriores por tráfico de drogas e permanecerá à disposição da Justiça.
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