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Governo de São Paulo autoriza concurso da PM com 4 mil vagas

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Governo de SP
Estado de São Paulo ultrapassou a marca de 16,2 mil policiais formados desde o início de 2023
Estado de São Paulo ultrapassou a marca de 16,2 mil policiais formados desde o início de 2023

O Governo do Estado de São Paulo autorizou a abertura de um novo concurso público para o preenchimento de 4 mil vagas para o cargo de aluno-soldado da Polícia Militar. A autorização foi publicada no Diário Oficial nessa segunda-feira, 29, e integra a estratégia estadual de reforço do efetivo das forças de segurança.

De acordo com o governo paulista, as oportunidades serão distribuídas em dois concursos públicos, cada um com oferta de 2 mil vagas. As datas de publicação dos editais ainda serão definidas oficialmente.

O cargo de aluno-soldado da Polícia Militar costuma exigir ensino médio completo e oferece formação específica para ingresso na corporação. Nos concursos mais recentes da PM paulista, a remuneração inicial divulgada ficou em torno de R$ 5,4 mil mensais, além dos benefícios previstos para a carreira militar estadual.

A expectativa do governo é ampliar gradualmente o número de policiais em atividade e fortalecer o atendimento à população em diferentes regiões do estado. Segundo as informações divulgadas, as futuras nomeações estão previstas para ocorrer em etapas posteriores ao processo seletivo.

A autorização abre caminho para que milhares de candidatos iniciem a preparação antes da publicação dos editais, que deverão trazer detalhes sobre cronograma, etapas de provas, exigências físicas e critérios de convocação. Informações oficiais sobre concursos da corporação podem ser acompanhadas pelos canais da Polícia Militar de São Paulo.

As inscrições podem ser realizadas através deste link.

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