O Governo do Estado de São Paulo autorizou a abertura de um novo concurso público para o preenchimento de 4 mil vagas para o cargo de aluno-soldado da Polícia Militar. A autorização foi publicada no Diário Oficial nessa segunda-feira, 29, e integra a estratégia estadual de reforço do efetivo das forças de segurança.

De acordo com o governo paulista, as oportunidades serão distribuídas em dois concursos públicos, cada um com oferta de 2 mil vagas. As datas de publicação dos editais ainda serão definidas oficialmente.

O cargo de aluno-soldado da Polícia Militar costuma exigir ensino médio completo e oferece formação específica para ingresso na corporação. Nos concursos mais recentes da PM paulista, a remuneração inicial divulgada ficou em torno de R$ 5,4 mil mensais, além dos benefícios previstos para a carreira militar estadual.