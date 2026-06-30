Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira, 30, durante patrulhamento preventivo na entrada do município de Jeriquara.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe visualizou um veículo Hyundai HB20 trafegando no sentido contrário. O automóvel, ocupado por cinco pessoas, chamou a atenção dos policiais por aparentar estar com excesso de peso, o que motivou a abordagem.
Durante a busca pessoal e a vistoria no veículo, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, ao realizarem a consulta dos dados dos ocupantes, os policiais constataram que um dos passageiros possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, expedido pela Justiça da cidade de Santos.
Segundo a PM, o homem ainda tinha mais de 10 anos de pena a cumprir. Após ser informado sobre o mandado judicial e de seus direitos constitucionais, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Na unidade policial, a autoridade de plantão ratificou a prisão, elaborou o boletim de ocorrência e determinou o recolhimento do capturado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.
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