Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira, 30, durante patrulhamento preventivo na entrada do município de Jeriquara.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe visualizou um veículo Hyundai HB20 trafegando no sentido contrário. O automóvel, ocupado por cinco pessoas, chamou a atenção dos policiais por aparentar estar com excesso de peso, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal e a vistoria no veículo, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, ao realizarem a consulta dos dados dos ocupantes, os policiais constataram que um dos passageiros possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, expedido pela Justiça da cidade de Santos.