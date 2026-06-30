Dois homens foram presos em flagrante na noite de segunda-feira, 29, em Jeriquara, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A ação da Polícia Militar também evitou um possível furto de café em meio ao período de colheita na região.

A ocorrência foi atendida pelos policiais militares cabo Marlon e soldado Moura, que realizavam patrulhamento pela região central da cidade quando suspeitaram de uma Fiat Fiorino Pick-up.

Segundo a Polícia Militar, as placas do veículo apresentavam caracteres fora do padrão, o que motivou a abordagem.