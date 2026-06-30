Dois homens foram presos em flagrante na noite de segunda-feira, 29, em Jeriquara, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A ação da Polícia Militar também evitou um possível furto de café em meio ao período de colheita na região.
A ocorrência foi atendida pelos policiais militares cabo Marlon e soldado Moura, que realizavam patrulhamento pela região central da cidade quando suspeitaram de uma Fiat Fiorino Pick-up.
Segundo a Polícia Militar, as placas do veículo apresentavam caracteres fora do padrão, o que motivou a abordagem.
Durante a fiscalização, os policiais constataram que as placas haviam sido adulteradas com fita isolante para transformar a letra "C" em "O".
Objetos levantaram suspeitas
No interior do veículo, os policiais encontraram big bags vazios, utilizados para armazenamento de café, além de duas garrafas plásticas com água gelada, dois alicates e dois estiletes.
De acordo com a Polícia Militar, a presença dos objetos, associada ao período de colheita do café na região, levantou a suspeita de que a dupla poderia estar se preparando para praticar furtos em propriedades rurais.
Questionados, os ocupantes afirmaram que seguiam para Ituverava com o objetivo de comprar uma motocicleta e alegaram não ter conhecimento sobre a adulteração das placas.
Durante a abordagem, também foi localizado um documento de identidade pertencente, segundo os suspeitos, ao proprietário da Fiorino.
Prisão em flagrante
Diante das irregularidades constatadas, os policiais deram voz de prisão à dupla e encaminharam a ocorrência para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
O delegado de plantão, Márcio Murari, ratificou a prisão em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e determinou a apreensão do veículo, dos objetos encontrados e dos aparelhos celulares dos investigados.
O caso será apurado pela Polícia Civil.
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