A Câmara Municipal de Franca votará, na sessão ordinária desta terça-feira, 29, um projeto que cria a Muralha Digital Kids Francana, prevendo a instalação gradual de câmeras de monitoramento em parques, praças e áreas de lazer frequentadas por crianças.

Os vereadores também analisarão uma proposta da Prefeitura que amplia para até 80% a taxa máxima de ocupação dos terrenos em três polos industriais da cidade, permitindo a expansão de empresas já instaladas.

Muralha Digital Kids

A proposta da Muralha Digital Kids é de autoria do vereador Marcelo Tidy (MDB). O projeto prevê que as câmeras sejam instaladas de forma gradativa, conforme a disponibilidade financeira da Prefeitura, e possam ser integradas ao sistema de monitoramento já existente no município. A definição dos locais que receberão os equipamentos ficará sob responsabilidade do Poder Executivo.