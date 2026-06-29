29 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SUSTO

Motociclista fica ferido em batida contra ônibus no Centro

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Viatura do Corpo de Bombeiros durante atendimento ao motociclista vítima de acidente contra ônibus no Centro de Franca
Viatura do Corpo de Bombeiros durante atendimento ao motociclista vítima de acidente contra ônibus no Centro de Franca

Um motociclista ficou ferido na tarde desta segunda-feira, 29, após se envolver em um acidente com um ônibus no cruzamento das ruas Padre Anchieta e Voluntários da Franca, no Centro de Franca, próximo à Santa Casa. A vítima sofreu escoriações, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento médico.

O acidente aconteceu quando o ônibus e a motocicleta seguiam no mesmo sentido pela rua Padre Anchieta. Ao acessarem a rua Voluntários da Franca, os dois veículos colidiram.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e, por pouco, não foi atingido pelo ônibus. Apesar do susto, ele sofreu apenas ferimentos leves.

Atendimento e trânsito

Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima, que foi levada para uma unidade de saúde de Franca.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito.

Durante o atendimento, a rua Padre Anchieta precisou ser parcialmente interditada, o que provocou lentidão no tráfego da região.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários