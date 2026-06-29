Um motociclista ficou ferido na tarde desta segunda-feira, 29, após se envolver em um acidente com um ônibus no cruzamento das ruas Padre Anchieta e Voluntários da Franca, no Centro de Franca, próximo à Santa Casa. A vítima sofreu escoriações, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento médico.

O acidente aconteceu quando o ônibus e a motocicleta seguiam no mesmo sentido pela rua Padre Anchieta. Ao acessarem a rua Voluntários da Franca, os dois veículos colidiram.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e, por pouco, não foi atingido pelo ônibus. Apesar do susto, ele sofreu apenas ferimentos leves.

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