Ao responderem a uma pergunta sobre o financiamento da saúde pública, os pré-candidatos apresentaram diferentes propostas para ampliar a participação do governo federal no custeio do SUS. Parte deles defendeu mudanças na distribuição dos recursos e na remuneração dos procedimentos, enquanto outros destacaram a necessidade de melhorar a gestão da saúde pública e ampliar os investimentos federais.

Os repasses federais para a saúde, a atualização da tabela do SUS (Sistema Único de Saúde), mudanças no pacto federativo, a gestão dos recursos públicos e propostas para reduzir a fila de cirurgias eletivas dominaram as respostas dos pré-candidatos a deputado federal por Franca, dentro da campanha Franca Tem Voz.

"A Prefeitura de Franca aplica 34% do seu orçamento em saúde. São cerca de R$ 400 milhões por ano, mais que o dobro do mínimo que a lei exige, e ainda assim a fila de cirurgias eletivas segue com milhares de pessoas à espera. Enquanto isso, o governo federal, que arrecada a maior fatia dos impostos que você paga, banca uma parte cada vez menor da conta. Como deputado o que o senhor vai fazer no Congresso para que o governo federal assuma mais dessa conta e tire esse peso das costas dos municípios da nossa região?"

João Rocha (União): “É importante que as pessoas entendam que gastar o dobro com saúde pública no município não quer dizer boa gestão, pelo contrário. O município é obrigado a cuidar somente dos problemas de baixa complexidade. Os problemas de média e alta complexidade são responsabilidades do Estado e da Federação.

Eu não vejo aqui o município gastando com cirurgias eletivas. Nós temos que ir atrás de verbas para resolver o problema, a fila das cirurgias eletivas e mais do que isso, corrigir a tabela SUS para que outros hospitais, além dos nossos, possam ser também beneficiados e bem pagos para os nossos pacientes serem atendidos.”