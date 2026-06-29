A Lua de Morango poderá ser observada nesta segunda-feira, 29, a partir das 20h58, horário de Brasília, em Franca e em todo o hemisfério Sul. A lua cheia marca a primeira do verão e será vista com um brilho de tonalidade âmbar. Em 2026, o fenômeno terá o maior arco de trajetória no céu para quem está no Hemisfério Sul.

O fenômeno ocorre um dia após o apogeu, momento em que a Lua está mais distante da Terra. Por isso, a Lua de Morango deste ano também é considerada uma microlua, sendo a segunda menor lua cheia de 2026. Apesar disso, especialistas afirmam que a diferença de tamanho em relação às demais luas cheias será praticamente imperceptível a olho nu.

Melhor forma de observar

Para acompanhar o fenômeno, a recomendação é procurar um local escuro e com boa visibilidade do horizonte, livre de obstáculos como prédios e árvores. Nessas condições, será possível observar melhor a lua surgindo no céu.