A Prefeitura de Claraval (MG) publicou na última sexta-feira, 26, uma nota em suas redes sociais alertando os cafeicultores sobre a ocorrência de uma florada antecipada em parte dos cafezais do município. Segundo a administração municipal, o fenômeno foi registrado durante o período de colheita após as chuvas dos últimos dias, que interromperam o período seco e estimularam a abertura das flores.

Na publicação, a Secretaria Municipal de Agricultura informou que já foram identificadas lavouras com frutos maduros e flores recém-abertas ao mesmo tempo, uma situação considerada incomum para esta época do ano. Conforme a pasta, o cenário exige atenção dos produtores devido aos possíveis reflexos sobre o desenvolvimento das plantas e das próximas etapas do ciclo produtivo.

“A planta passa a dividir sua energia entre a maturação dos grãos que estão sendo colhidos e o desenvolvimento da nova florada. Esse processo pode comprometer tanto a qualidade da colheita atual quanto o potencial produtivo da próxima safra. Além disso, durante a colheita, muitas dessas flores acabam se desprendendo dos ramos, reduzindo o aproveitamento da florada”, explicou a Prefeitura de Claraval, na nota.