O Instituto Xamânico Encanto dos Manacás promoveu, nesse domingo, 28, uma ação solidária em Franca que resultou na preparação e distribuição de 340 marmitas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua. A iniciativa mobilizou voluntários, parceiros e integrantes do Moto Clube Insanos, que atuaram desde a organização dos insumos até a entrega das refeições aos beneficiados.
A atividade foi realizada entre 7h e 13h e contou com a participação do dirigente do Instituto, Ferruge, da diretoria administrativa, membros do conselho consultivo, voluntários da Comissão Social, colaboradores esporádicos e integrantes das divisões de Patrocínio Paulista, Cristais Paulista, Pedregulho e Franca do Moto Clube Insanos.
Trabalho coletivo
Durante toda a manhã, os participantes atuaram de forma integrada nas etapas de organização dos alimentos, preparo das refeições, montagem das marmitas e logística de distribuição.
Segundo o Instituto, a participação do Moto Clube Insanos fortaleceu a parceria construída entre as entidades e ampliou o alcance da ação social, reforçando o trabalho conjunto entre organizações, voluntários e apoiadores.
Doações viabilizaram a ação
A realização da iniciativa foi possível graças às doações de alimentos, embalagens e insumos feitas por voluntários, conselheiros, parceiros e empresas.
Entre os itens arrecadados estavam 30 quilos de arroz, 25 quilos de frango, hortaliças, temperos, milho, embalagens para acondicionamento das refeições e pães destinados ao café da manhã dos voluntários. Também foram utilizados produtos do estoque do Instituto para complementar o preparo dos alimentos.
Distribuição das refeições
O preparo das marmitas ocorreu na cozinha do Centro Espírita Caminhos de Luz, localizada na Avenida Mário Andrade, 650, no bairro Miramontes.
Na primeira etapa da distribuição, 120 marmitas foram entregues a famílias previamente cadastradas pelo Centro Espírita Caminhos de Luz.
Em seguida, a equipe se deslocou em uma caravana formada por motocicletas e veículos de apoio até o bairro Parque Moema, onde foram distribuídas outras 160 refeições.
A última etapa aconteceu no Ponto de Apoio da Rua, que recebeu 60 marmitas destinadas a pessoas em situação de rua e em extrema vulnerabilidade social.
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