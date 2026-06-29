O Instituto Xamânico Encanto dos Manacás promoveu, nesse domingo, 28, uma ação solidária em Franca que resultou na preparação e distribuição de 340 marmitas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua. A iniciativa mobilizou voluntários, parceiros e integrantes do Moto Clube Insanos, que atuaram desde a organização dos insumos até a entrega das refeições aos beneficiados.

A atividade foi realizada entre 7h e 13h e contou com a participação do dirigente do Instituto, Ferruge, da diretoria administrativa, membros do conselho consultivo, voluntários da Comissão Social, colaboradores esporádicos e integrantes das divisões de Patrocínio Paulista, Cristais Paulista, Pedregulho e Franca do Moto Clube Insanos.

Trabalho coletivo

Durante toda a manhã, os participantes atuaram de forma integrada nas etapas de organização dos alimentos, preparo das refeições, montagem das marmitas e logística de distribuição.