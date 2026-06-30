Franca segue com inscrições abertas para seis concursos públicos e já contabiliza 6.445 inscrições. Segundo a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, cerca de 60% dos candidatos inscritos ainda aguardam a confirmação do pagamento da taxa de inscrição. O prazo para se inscrever termina em 9 de julho, enquanto o pagamento poderá ser realizado até 10 de julho, respeitando o horário bancário.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Ibam, na área do candidato. Antes de concluir o processo, os interessados devem ler atentamente o edital, preencher o formulário, conferir as informações, enviar a inscrição e efetuar o pagamento do boleto correspondente. As provas objetivas estão previstas para 2 de agosto.

Vagas para diferentes níveis de escolaridade

O Concurso Público 04/26 oferece uma vaga para museólogo. O cargo exige ensino superior na área e registro no conselho profissional, com jornada de 40 horas semanais, remuneração de R$ 5.187,55 e taxa de inscrição de R$ 94.