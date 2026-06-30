Franca segue com inscrições abertas para seis concursos públicos e já contabiliza 6.445 inscrições. Segundo a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, cerca de 60% dos candidatos inscritos ainda aguardam a confirmação do pagamento da taxa de inscrição. O prazo para se inscrever termina em 9 de julho, enquanto o pagamento poderá ser realizado até 10 de julho, respeitando o horário bancário.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Ibam, na área do candidato. Antes de concluir o processo, os interessados devem ler atentamente o edital, preencher o formulário, conferir as informações, enviar a inscrição e efetuar o pagamento do boleto correspondente. As provas objetivas estão previstas para 2 de agosto.
Vagas para diferentes níveis de escolaridade
O Concurso Público 04/26 oferece uma vaga para museólogo. O cargo exige ensino superior na área e registro no conselho profissional, com jornada de 40 horas semanais, remuneração de R$ 5.187,55 e taxa de inscrição de R$ 94.
Já o Concurso Público 05/26 reúne oportunidades para agente de saúde pública – PSF, analista de sistemas, assistente social, biomédico, cirurgião-dentista, coveiro, enfermeiro, escriturário, farmacêutico, fonoaudiólogo, inspetor de aluno, nutricionista, psicólogo, supervisor de campo PPI/VS, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem – saúde ocupacional, técnico em informática, técnico em raio-X e telefonista.
As vagas contemplam candidatos com escolaridade que varia da alfabetização ao ensino superior e técnico, conforme o cargo. Os salários vão de R$ 14,52 por hora a R$ 6.267,26, com taxas de inscrição entre R$ 56 e R$ 94.
Concursos para segurança, obras e educação
O Concurso Público 06/26 é destinado ao cargo de guarda civil de 1ª classe. A função exige ensino médio completo, oferece remuneração de R$ 2.490,85 e taxa de inscrição de R$ 85.
No Concurso Público 07/26, as vagas são para operador de máquinas, carpinteiro, encanador, mecânico, pedreiro e pintor. Os cargos exigem ensino fundamental incompleto e oferecem salários entre R$ 2.490,85 e R$ 3.030,21. A taxa de inscrição é de R$ 67.
O Concurso Público 08/26 contempla vagas para pedagogo, professores PEB II de educação física, educação artística e inglês, supervisor de ensino e professor PEB I de educação básica. Os candidatos devem possuir formação superior e atender aos requisitos específicos de cada função, incluindo licenciatura plena quando exigida. A remuneração varia de R$ 23,20 por hora-aula a R$ 5.187,55, com taxa de inscrição de R$ 116.
Por fim, o Concurso Público 09/26 oferece vaga para técnico de enfermagem substituto. O cargo exige curso técnico em enfermagem e registro no respectivo conselho profissional, com salário de R$ 2.850,38 e taxa de inscrição de R$ 74.
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