O Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo, em Franca, reforça durante a campanha Junho Violeta a importância da conscientização e do combate à violência contra a pessoa idosa. A iniciativa busca alertar a população sobre casos de negligência, abandono, maus-tratos e abusos, além de incentivar a proteção e a garantia dos direitos das pessoas com mais de 60 anos.
A campanha chama a atenção para situações que muitas vezes permanecem restritas ao ambiente doméstico e reforça a necessidade da atuação conjunta entre famílias, comunidade e rede socioassistencial.
Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, por meio do Disque 100, apontam que a negligência é a violação de direitos mais frequente contra idosos no país. No estado de São Paulo, foram registradas mais de 30 mil denúncias em 2025. Nos primeiros meses de 2026, o número já ultrapassa 23 mil ocorrências.
A assistente social da instituição, Bruna Thaiana, afirma que os casos ainda são subnotificados.
“Há idosos que dependem emocional, financeira ou fisicamente do agressor, o que dificulta o rompimento do ciclo de violência e o acesso à rede de proteção.”
Segundo Bruna, o Serviço de Acolhimento Institucional é um dos instrumentos da proteção social destinado às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade ou com direitos violados. Ela ressalta, porém, que o acolhimento não ocorre de forma automática e que cada situação é analisada individualmente pela rede socioassistencial.
“Quando indicada, a institucionalização proporciona um espaço de acolhimento, cuidado, proteção e garantia de direitos, oferecendo condições seguras para a promoção da qualidade de vida, da autonomia e da dignidade da pessoa idosa.”
Estrutura de acolhimento
O Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo integra a rede socioassistencial de Franca e atualmente acolhe 48 residentes, sendo o mais velho com 100 anos. A instituição conta com cerca de 40 profissionais de áreas como enfermagem, psicologia, assistência social, nutrição e fisioterapia.
A coordenadora Melissa Bachur destaca que o atendimento envolve cuidados permanentes e respeito à individualidade de cada residente. “O trabalho envolve cuidado permanente, atenção à saúde, lazer e convivência, sempre respeitando a história de vida, a individualidade e as necessidades de cada residente.”
Além do acompanhamento diário, a instituição promove atividades cognitivas, físicas e culturais e atua em conjunto com os serviços de assistência social e saúde, além de órgãos da rede de proteção.
Durante o Junho Violeta, o Lar reforça a importância de que familiares, vizinhos e a comunidade estejam atentos aos sinais de violência contra a pessoa idosa e utilizem os canais oficiais de denúncia “Envelhecer com dignidade é um direito fundamental.”
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.