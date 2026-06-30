O Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo, em Franca, reforça durante a campanha Junho Violeta a importância da conscientização e do combate à violência contra a pessoa idosa. A iniciativa busca alertar a população sobre casos de negligência, abandono, maus-tratos e abusos, além de incentivar a proteção e a garantia dos direitos das pessoas com mais de 60 anos.

A campanha chama a atenção para situações que muitas vezes permanecem restritas ao ambiente doméstico e reforça a necessidade da atuação conjunta entre famílias, comunidade e rede socioassistencial.

Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, por meio do Disque 100, apontam que a negligência é a violação de direitos mais frequente contra idosos no país. No estado de São Paulo, foram registradas mais de 30 mil denúncias em 2025. Nos primeiros meses de 2026, o número já ultrapassa 23 mil ocorrências.