29 de junho de 2026
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INVESTIMENTO

Prefeitura inicia revitalização de centro esportivo no Portinari

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Campo no Jardim Portinari em Franca
Campo no Jardim Portinari em Franca

Franca iniciou, na última semana, as obras de revitalização do Centro Esportivo do Jardim Portinari, na região Norte. O espaço receberá novos alambrados em todo o entorno do campo de futebol e iluminação de LED, melhorias que permitirão a utilização do local também no período noturno.

O Centro Esportivo está localizado entre as ruas Airan Izaurino Leal e Maria do Carmo Teodoro. O investimento previsto é de R$ 153,9 mil e a conclusão dos trabalhos está estimada em 60 dias.

Ampliação das melhorias

As intervenções no Jardim Portinari ocorrem após o avanço das obras de revitalização dos centros esportivos dos Jardins Martins/Continental e Parque das Esmeraldas, ambos na Região Oeste, que estão em fase final.

Com a instalação dos novos alambrados e da iluminação em LED, a expectativa é ampliar as condições de uso do espaço de convivência pela população, incluindo o período noturno.

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