Franca iniciou, na última semana, as obras de revitalização do Centro Esportivo do Jardim Portinari, na região Norte. O espaço receberá novos alambrados em todo o entorno do campo de futebol e iluminação de LED, melhorias que permitirão a utilização do local também no período noturno.

O Centro Esportivo está localizado entre as ruas Airan Izaurino Leal e Maria do Carmo Teodoro. O investimento previsto é de R$ 153,9 mil e a conclusão dos trabalhos está estimada em 60 dias.

Ampliação das melhorias

As intervenções no Jardim Portinari ocorrem após o avanço das obras de revitalização dos centros esportivos dos Jardins Martins/Continental e Parque das Esmeraldas, ambos na Região Oeste, que estão em fase final.