A Secretaria de Esporte e Cultura encerrou, neste fim de semana, mais uma edição da Copa Franca de Basquete com a disputa das finais da competição. Na decisão da Série Ouro, a equipe Brewers venceu a Athletics por 82 a 75 e conquistou o título da principal divisão do torneio.
A conquista da Série Ouro também premiou os destaques individuais da competição. André Mellin foi eleito o MVP da categoria, enquanto Kallel Borasque recebeu o prêmio de cestinha.
Decisões das demais séries
Na final da Série Prata, o Golden Star superou a City Reappers por 76 a 63 e ficou com o título da divisão. Vinícius Castro, do Golden Star, foi escolhido como o MVP da série, enquanto Esdras Santos, da City Reappers, encerrou a competição como cestinha.
A Série Bronze já havia sido definida no fim de semana anterior, com o SM Basquetebol garantindo o título da categoria.
Números da competição
Ao longo da Copa Franca de Basquete, foram disputadas 75 partidas, reunindo 32 equipes e cerca de 500 atletas, reforçando a tradição do município na modalidade.
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