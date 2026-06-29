A Secretaria de Esporte e Cultura encerrou, neste fim de semana, mais uma edição da Copa Franca de Basquete com a disputa das finais da competição. Na decisão da Série Ouro, a equipe Brewers venceu a Athletics por 82 a 75 e conquistou o título da principal divisão do torneio.

A conquista da Série Ouro também premiou os destaques individuais da competição. André Mellin foi eleito o MVP da categoria, enquanto Kallel Borasque recebeu o prêmio de cestinha.

Decisões das demais séries

Na final da Série Prata, o Golden Star superou a City Reappers por 76 a 63 e ficou com o título da divisão. Vinícius Castro, do Golden Star, foi escolhido como o MVP da série, enquanto Esdras Santos, da City Reappers, encerrou a competição como cestinha.