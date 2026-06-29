Raul Marcelo Lopes, de 27 anos, está desaparecido desde a noite deste domingo, 28, em Itirapuã. Segundo familiares, o jovem saiu de casa durante um surto de depressão e não foi mais localizado. Desde então, parentes realizam buscas e pedem que qualquer informação sobre o paradeiro dele seja comunicada.

Horas antes de desaparecer, Raul publicou uma sequência de mensagens nas redes sociais. O conteúdo das publicações não foi informado pela família.

De acordo com os familiares, o jovem foi visto pela última vez usando um moletom preto com pintinhas brancas, calça preta e tênis branco.

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