Um paciente que apresentava um surto psicótico provocou momentos de tensão na noite deste domingo, 28, em Ibiraci (MG), após fugir do hospital da cidade dirigindo uma ambulância da unidade de saúde. A fuga terminou quando o veículo atingiu um imóvel.
Segundo as informações, o homem estava sob atendimento médico quando conseguiu ter acesso à ambulância e deixou o hospital conduzindo o veículo oficial. Durante a fuga, ele percorreu algumas ruas da cidade até perder o controle da direção e colidir contra um estabelecimento comercial que também abriga uma residência.
Após o impacto, o paciente desmaiou e foi socorrido por equipes de emergência. Ele foi levado de volta ao hospital, onde permaneceu sob cuidados médicos.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e isolou a área do acidente. Como a ambulância pertence ao patrimônio público, a perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos que irão esclarecer a dinâmica do caso.
As circunstâncias que permitiram ao paciente assumir a direção da ambulância ainda serão investigadas, assim como as responsabilidades pelo ocorrido. Até o momento, não há informações sobre feridos no imóvel atingido.
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