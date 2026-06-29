Um paciente que apresentava um surto psicótico provocou momentos de tensão na noite deste domingo, 28, em Ibiraci (MG), após fugir do hospital da cidade dirigindo uma ambulância da unidade de saúde. A fuga terminou quando o veículo atingiu um imóvel.

Segundo as informações, o homem estava sob atendimento médico quando conseguiu ter acesso à ambulância e deixou o hospital conduzindo o veículo oficial. Durante a fuga, ele percorreu algumas ruas da cidade até perder o controle da direção e colidir contra um estabelecimento comercial que também abriga uma residência.

Após o impacto, o paciente desmaiou e foi socorrido por equipes de emergência. Ele foi levado de volta ao hospital, onde permaneceu sob cuidados médicos.