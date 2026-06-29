O delegado Alan Bazalha Lopes, titular da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, assumirá interinamente o comando da Delegacia Seccional de Polícia de Barretos durante todo o mês de julho. A designação foi feita pelo Delegado Geral de Polícia, por indicação do diretor do Deinter-3, Jorge Amaro Cury Neto, em razão das férias do delegado seccional de Barretos, Antônio Mestre Júnior.

Alan Bazalha Lopes afirmou que a nomeação representa um importante desafio profissional e uma oportunidade de ampliar sua experiência na gestão da segurança pública regional.

Mesmo à frente da Seccional de Barretos, o delegado informou que continuará responsável pela Dise de Franca, mantendo o trabalho de combate ao tráfico de drogas e a condução das investigações em andamento. Para conciliar as duas funções, deixará temporariamente de responder pela Delegacia de Polícia de Patrocínio Paulista durante o período da designação.

Experiência na gestão