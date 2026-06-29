O delegado Alan Bazalha Lopes, titular da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, assumirá interinamente o comando da Delegacia Seccional de Polícia de Barretos durante todo o mês de julho. A designação foi feita pelo Delegado Geral de Polícia, por indicação do diretor do Deinter-3, Jorge Amaro Cury Neto, em razão das férias do delegado seccional de Barretos, Antônio Mestre Júnior.
Alan Bazalha Lopes afirmou que a nomeação representa um importante desafio profissional e uma oportunidade de ampliar sua experiência na gestão da segurança pública regional.
Mesmo à frente da Seccional de Barretos, o delegado informou que continuará responsável pela Dise de Franca, mantendo o trabalho de combate ao tráfico de drogas e a condução das investigações em andamento. Para conciliar as duas funções, deixará temporariamente de responder pela Delegacia de Polícia de Patrocínio Paulista durante o período da designação.
Experiência na gestão
Em nota, Alan Bazalha Lopes agradeceu a confiança do diretor do Deinter-3, Jorge Amaro Cury Neto, e o apoio do delegado seccional de Franca, Wanir José da Silveira Júnior.
“Inicio essa experiência com muito foco, energia e prontidão para somar forças com os policiais de Barretos”, afirmou.
Trajetória
Com mais de 30 anos de atuação na segurança pública, Alan Bazalha Lopes acumula experiência em investigações, inteligência policial e gestão administrativa. Atualmente, está à frente da Dise de Franca, onde atua no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado.
Ao longo da carreira, foi delegado assistente da Seccional de Franca em três oportunidades, comandou distritos policiais e delegacias de municípios da região e dirigiu, em duas ocasiões, a Cadeia Pública de Franca.
Na área acadêmica, é especialista em Polícia Judiciária e Sistema de Justiça Criminal pela Acadepol (Academia de Polícia Civil), especialista em Gestão Pública pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) e mestre em Desenvolvimento Regional pelo Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca). Também participou de intercâmbio técnico na Espanha para conhecer práticas adotadas pela Polícia Nacional e pela Guarda Civil.
O delegado também é coautor dos livros Tráfico de Drogas e Conselhos a um Jovem Policial, além de possuir artigo científico publicado na revista internacional Forensic Science International. Seus estudos são voltados ao aperfeiçoamento da gestão pública e à aplicação de métodos de eficiência administrativa na Polícia Civil paulista.
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