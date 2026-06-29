Franca vai ampliar a oferta de ensino em período integral com a construção de uma nova escola municipal no Residencial João Liporoni, na região Oeste da cidade. A unidade, destinada a alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, oferecerá 325 vagas e já entrou na fase de alvenaria, após a conclusão dos muros e da fundação.

A escola está sendo construída no cruzamento das ruas Paulo Roland e Antônio de Oliveira Costa, em uma região que registrou crescimento de novos residenciais nos últimos anos. O investimento é de quase R$ 12 milhões, viabilizado por meio de parceria entre a Prefeitura de Franca e o Governo Federal, pelo Novo PAC.

Estrutura da nova unidade

O projeto prevê a construção de 13 salas de aula, bloco administrativo, refeitório e espaço multiuso. Na área externa, a escola contará com quadra esportiva coberta, playground, pátios, jardim e horta pedagógica.