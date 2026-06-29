Empresários, gestores, profissionais de vendas e empreendedores que desejam se atualizar e ampliar seus resultados já podem se programar. A ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) acaba de divulgar sua agenda de qualificações para o segundo semestre de 2026, reunindo treinamentos voltados ao comércio eletrônico, marketplaces, redes sociais e técnicas de vendas.

A programação foi desenvolvida para atender às demandas atuais do mercado, oferecendo capacitações práticas e aplicáveis ao dia a dia das empresas. Entre os destaques estão formação completa em vendas consultivas, além de TikTok Shop e a 2ª turma do curso profissionalizante de Mercado Livre & Shopee.

“A qualificação é essencial para manter a competitividade. Ela permite acompanhar tendências, aprimorar processos e aumentar a produtividade. Por isso, a ACIF mantém uma agenda permanente de capacitações, contribuindo para o fortalecimento das empresas”, diz a coordenadora de Desenvolvimento Empresarial da ACIF, Danila Sartório.

As inscrições já estão abertas. Mais informações sobre a grade de conteúdos e valores podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 9 91876239.

Confira os detalhes:

Imersão TikTok Shop para Iniciantes

Dias 6 e 7 de julho, das 19h às 22h

Com vagas limitadas a 30 participantes, o treinamento apresentará o passo a passo para começar a vender na plataforma, incluindo configuração da loja, estratégias de divulgação, conversão e dicas para ampliar o alcance das vendas.

Formação Avançada em Mercado Livre e Shopee – Do Zero à Primeira Venda

A partir de 14 de julho, das 19h às 22h

O curso contará com 12 encontros realizados às terças e quintas-feiras, abordando desde a estruturação da operação até estratégias de performance, gestão e escala nos marketplaces.

O Segredo da Shein: Como vender com a menor taxa e o maior tráfego orgânico

Dia 21 de julho, das 19h às 21h

Palestra gratuita com especialista em vendas na Shein e representante oficial da marca no Brasil, que compartilhará estratégias para potencializar resultados na plataforma.

Vendas de Alto Impacto

De 3 a 6 de agosto, das 19h às 22h

O curso abordará temas como prospecção de clientes, comunicação persuasiva, técnicas de negociação, gatilhos mentais, gestão de objeções, fechamento de vendas e fidelização.