O atacante francano Estêvão Willian, de 19 anos, segue em recuperação de uma lesão que o tirou da Copa do Mundo e dos jogos do Chelsea. Neste domingo, 28, o jogador compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece treinando e se divertindo com a irmã, Esther, de 12 anos, em sua casa, em Londres.
Durante um treino de habilidade entre cones, Estêvão mostrou a qualidade do pé esquerdo e, em um momento de descontração, aplicou uma “caneta” na irmã antes de finalizar para o gol. Os dois aparecem sorrindo e se abraçam após a jogada.
Na publicação, o atacante escreveu: “Eu e minha parceira”, acompanhando as imagens do momento em família.
Recuperação segue em andamento
Estêvão está afastado dos gramados desde a lesão sofrida em 18 de abril, durante a partida contra o Manchester United, pela Premier League.
Considerado presença certa na seleção brasileira para a Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, o atacante acabou se machucando poucos dias antes da divulgação da lista oficial de convocados pelo técnico Carlo Ancelotti.
Homenagem do Chelsea
Nesta segunda-feira, 29, data da partida entre Brasil e Japão pela segunda fase da Copa do Mundo, o Chelsea publicou nas redes sociais fotos de Estêvão em um confronto justamente contra a seleção japonesa, destacando o talento do brasileiro.
O francano participou do amistoso entre Brasil e Japão, em outubro de 2025. A seleção brasileira foi derrotada por 3 a 2, e Estêvão atuou por pouco mais de 15 minutos, criando uma boa oportunidade ao cruzar para Richarlison.
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