O atacante francano Estêvão Willian, de 19 anos, segue em recuperação de uma lesão que o tirou da Copa do Mundo e dos jogos do Chelsea. Neste domingo, 28, o jogador compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece treinando e se divertindo com a irmã, Esther, de 12 anos, em sua casa, em Londres.

Durante um treino de habilidade entre cones, Estêvão mostrou a qualidade do pé esquerdo e, em um momento de descontração, aplicou uma “caneta” na irmã antes de finalizar para o gol. Os dois aparecem sorrindo e se abraçam após a jogada.

Na publicação, o atacante escreveu: “Eu e minha parceira”, acompanhando as imagens do momento em família.

Recuperação segue em andamento