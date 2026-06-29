Organizações da Sociedade Civil de Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais nas áreas de educação infantil e assistência social. As vagas são oferecidas pela Acalanto – Centro de Convivência Infantil, NV Sociedade Solidária e Casa São Camilo de Léllis, com contratação em regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e seleção conduzida pelas próprias entidades.
Vagas na educação infantil
A Acalanto – Centro de Convivência Infantil seleciona uma professora. Para participar, é necessário ter curso superior completo em Pedagogia e experiência na área. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais.
A remuneração é de R$ 4.225,60, além de cesta básica no valor de R$ 128,64 por meio de cartão Sodexo, assistência à saúde e seguro de vida.
Os currículos devem ser enviados para o e-mail cciacalanto@hotmail.com entre os dias 26 e 29 de junho. O resultado será divulgado em quadro informativo na própria instituição.
Já a NV Sociedade Solidária, responsável pelo Centro de Convivência Infantil Nossa Senhora da Conceição, abriu seleção para o cargo de educadora.
A vaga exige licenciatura plena em Pedagogia e disponibilidade para cumprir jornada de 44 horas semanais. Os currículos serão recebidos entre os dias 28 de junho e 2 de julho pelo e-mail ccinvcurriculos@yahoo.com. As entrevistas estão previstas para 3 de julho.
Oportunidades na Casa São Camilo de Léllis
A Casa São Camilo de Léllis também está com três processos seletivos em andamento. As vagas são para assistente administrativo, cuidador e serviços gerais.
Para assistente administrativo, é exigido conhecimento em informática, rotina financeira e pacote Office. Já para cuidador, é necessário ensino médio completo, sendo a experiência com idosos considerada um diferencial. A função é exercida em escala 12x36. A vaga de serviços gerais prevê jornada de 44 horas semanais.
Os currículos podem ser entregues presencialmente na sede da entidade, na rua José Franchini, 2.661, Jardim São Luiz II, ou enviados para o e-mail cscamilo12@gmail.com, entre os dias 29 de junho e 3 de julho, das 8h às 17h.
Segundo os editais, o processo seletivo será composto por duas etapas: análise curricular e entrevistas. Os candidatos aprovados deverão apresentar documentação pessoal e os comprovantes de escolaridade exigidos para cada função.
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