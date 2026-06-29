Organizações da Sociedade Civil de Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais nas áreas de educação infantil e assistência social. As vagas são oferecidas pela Acalanto – Centro de Convivência Infantil, NV Sociedade Solidária e Casa São Camilo de Léllis, com contratação em regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e seleção conduzida pelas próprias entidades.

Vagas na educação infantil

A Acalanto – Centro de Convivência Infantil seleciona uma professora. Para participar, é necessário ter curso superior completo em Pedagogia e experiência na área. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais.

A remuneração é de R$ 4.225,60, além de cesta básica no valor de R$ 128,64 por meio de cartão Sodexo, assistência à saúde e seguro de vida.