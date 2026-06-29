A Polícia Civil de Franca investiga o desaparecimento do adolescente Davi Henrique Silva Soares, de 16 anos. O boletim de ocorrência foi registrado nesse domingo, 28, após familiares perderem contato com o jovem, que saiu de casa sem informar para onde iria.

Segundo o registro policial, Davi mora com a mãe e a irmã, na Vila Resende. O pai do adolescente procurou o Plantão Policial após ser informado pela ex-mulher de que o filho havia deixado a residência dizendo que iria morar em um abrigo, sem revelar o endereço ou qualquer outra informação sobre seu destino.

Ainda de acordo com o boletim, no dia anterior ao desaparecimento, a mãe encontrou manchas de sangue no quarto do adolescente ao chegar do trabalho. Ao ser questionado, Davi não explicou o que havia acontecido. No dia seguinte, ele deixou a residência.