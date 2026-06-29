A Polícia Civil de Franca investiga o desaparecimento do adolescente Davi Henrique Silva Soares, de 16 anos. O boletim de ocorrência foi registrado nesse domingo, 28, após familiares perderem contato com o jovem, que saiu de casa sem informar para onde iria.
Segundo o registro policial, Davi mora com a mãe e a irmã, na Vila Resende. O pai do adolescente procurou o Plantão Policial após ser informado pela ex-mulher de que o filho havia deixado a residência dizendo que iria morar em um abrigo, sem revelar o endereço ou qualquer outra informação sobre seu destino.
Ainda de acordo com o boletim, no dia anterior ao desaparecimento, a mãe encontrou manchas de sangue no quarto do adolescente ao chegar do trabalho. Ao ser questionado, Davi não explicou o que havia acontecido. No dia seguinte, ele deixou a residência.
O pai informou ainda que não conseguiu encontrar o filho durante o fim de semana e destacou que o adolescente não possui telefone celular, o que dificulta qualquer tentativa de contato. A irmã dele também afirmou não saber onde Davi está.
A pedido da família, a Polícia Civil autorizou a divulgação da fotografia e da identificação do adolescente para auxiliar nas buscas.
Informações
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Davi Henrique Silva Soares pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190, com a Polícia Civil pelo 197 ou procurar a unidade policial mais próxima.
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