A Vigilância Sanitária Municipal notificou 43 proprietários de terrenos em Franca para que realizem a limpeza de lotes em situação irregular. As intimações foram publicadas no Diário Oficial do Município deste sábado, 27, e estabelecem prazo de 15 dias, contados da publicação, para a regularização dos imóveis.

A medida tem como base o artigo 145, parágrafo 1º, da Lei Municipal nº 2.047/72 (Código de Posturas), com alterações promovidas pelas leis municipais nº 5.047/98 e nº 5.737/02.

Caso os proprietários não cumpram a determinação dentro do prazo, o município poderá aplicar multa e executar diretamente o serviço de limpeza por meio da Secretaria Municipal de Serviços e Meio Ambiente. Nessa hipótese, será cobrado o valor correspondente a R$ 0,064 da UFMF (Unidade Fiscal do Município de Franca) por metro quadrado do terreno, conforme prevê a legislação.

Terrenos em diversos bairros