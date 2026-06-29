Uma mulher de 44 anos escapou por pouco de ser esfaqueada pelo proprietário da casa onde mora, na manhã desta segunda-feira, 29, no Jardim Paineiras, em Franca. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Segundo relato da vítima, que preferiu não se identificar, ela alugou o imóvel há menos de uma semana. O proprietário informou que permaneceria temporariamente na casa enquanto realizaria alguns reparos para se mudar para um casa aos fundos do imóvel.
A discussão começou quando a mulher percebeu o desaparecimento de R$ 100 que estavam guardados em sua bolsa. Ao questionar o proprietário sobre o dinheiro, os dois iniciaram uma discussão que terminou em violência.
De acordo com a vítima, durante o desentendimento o homem pegou uma faca e tentou atacá-la. Nesse momento, a cadela dela, da raça pitbull, avançou contra o suspeito para defendê-la.
Ainda segundo a mulher, o proprietário também tentou atingir o animal com a faca. Pouco depois, o ex-marido da vítima chegou ao imóvel, conseguiu conter o agressor e acionou a Polícia Militar.
Os policiais prenderam o suspeito em flagrante e apreenderam duas facas que teriam sido utilizadas durante a ocorrência.
Mesmo após ser detido, o homem continuou fazendo ameaças, segundo a vítima. Ela afirmou que o suspeito disse que iria matar tanto ela quanto a cadela.
Abalada, a mulher contou que se mudou recentemente de Passos (MG) para Franca em busca de trabalho e agora teme pela própria segurança. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.
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