Uma mulher de 44 anos escapou por pouco de ser esfaqueada pelo proprietário da casa onde mora, na manhã desta segunda-feira, 29, no Jardim Paineiras, em Franca. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Segundo relato da vítima, que preferiu não se identificar, ela alugou o imóvel há menos de uma semana. O proprietário informou que permaneceria temporariamente na casa enquanto realizaria alguns reparos para se mudar para um casa aos fundos do imóvel.

A discussão começou quando a mulher percebeu o desaparecimento de R$ 100 que estavam guardados em sua bolsa. Ao questionar o proprietário sobre o dinheiro, os dois iniciaram uma discussão que terminou em violência.