O motociclista Leonardo Cristian Lopes de Almeida, de 20 anos, vítima de um grave acidente de trânsito registrado na última quarta-feira, 24, permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca. O jovem sofreu ferimentos graves após colidir com um carro na Vila Industrial. O motorista envolvido deixou o local sem prestar socorro.
Segundo pessoas próximas à família, Leonardo está estabilizado, mas permanece sedado e seu estado de saúde ainda inspira cuidados. Ele sofreu um grave trauma na cabeça, além de fraturas nas costelas, provocadas pela força do impacto.
Desde o acidente, amigos e familiares têm mobilizado correntes de oração pela recuperação do jovem.
Até o momento, o motorista do veículo ainda não foi identificado.
Como foi o acidente?
A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Professora Maria Faleiros e Arthur Franchini, na Vila Industrial, e foi registrada por uma câmera de segurança.
As imagens mostram que o carro seguia pela rua Professora Maria Faleiros, via preferencial, e reduziu a velocidade para permitir a travessia de pedestres. Na sequência, duas motocicletas avançaram o cruzamento pela rua Arthur Franchini. Uma delas, conduzida por Leonardo, foi atingida pelo automóvel.
Com a violência da batida, o motociclista foi arremessado ao asfalto e ficou inconsciente.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros socorros e encaminharam Leonardo em estado grave para a Santa Casa de Franca.
A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar o motorista que fugiu do local sem prestar socorro.
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