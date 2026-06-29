O motociclista Leonardo Cristian Lopes de Almeida, de 20 anos, vítima de um grave acidente de trânsito registrado na última quarta-feira, 24, permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca. O jovem sofreu ferimentos graves após colidir com um carro na Vila Industrial. O motorista envolvido deixou o local sem prestar socorro.

Segundo pessoas próximas à família, Leonardo está estabilizado, mas permanece sedado e seu estado de saúde ainda inspira cuidados. Ele sofreu um grave trauma na cabeça, além de fraturas nas costelas, provocadas pela força do impacto.

Desde o acidente, amigos e familiares têm mobilizado correntes de oração pela recuperação do jovem.