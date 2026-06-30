A Prefeitura de Franca publicou no Diário Oficial de sábado, 27, uma série de autos de infração e imposição de multa relacionados a construções realizadas sem projeto aprovado pelo município. As notificações foram emitidas pelo Setor de Fiscalização de Obras e atingem dezenas de imóveis distribuídos por diferentes regiões da cidade.

De acordo com a publicação, as irregularidades foram identificadas durante ações de fiscalização e se referem a edificações executadas sem aprovação prévia junto ao município, situação considerada infração aos artigos 5º, 31 e 33 da Lei Complementar Municipal nº 371/2021, que trata do Código de Obras e Edificações.

Os responsáveis pelos imóveis foram intimados a providenciar a regularização dos projetos no prazo de 16 dias úteis a partir da publicação oficial. Caso a determinação não seja cumprida dentro do período estabelecido, poderá ser aplicada multa de 10 UFMFs (Unidades Fiscais do Município de Franca), equivalente atualmente a R$ 872.