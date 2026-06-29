A partida entre Brasil e Japão, válida pela segunda fase da Copa do Mundo, deve alterar a rotina de Franca nesta segunda-feira, 29. O jogo está marcado para as 14h e será a primeira vez que a Seleção Brasileira entra em campo durante a tarde nesta edição do Mundial.
Com a mudança de horário, empresas da cidade adotaram expediente reduzido e liberarão funcionários mais cedo para que possam acompanhar a partida. A expectativa também é de aumento no movimento de supermercados e mercados de bairro durante a manhã, com consumidores se preparando para assistir ao confronto.
As grandes redes do varejo anunciaram que irão fechar as portas entre 13h e 13h30. O atendimento será retomado apenas 15 minutos após o apito final da partida.
Serviços públicos suspendem atendimento
Os reflexos do jogo também atingem os serviços públicos. Repartições municipais, agências bancárias e atendimentos da administração pública terão o expediente interrompido durante a tarde desta segunda-feira, com retomada prevista para terça-feira, 30. As lojas de rua também não abrirão após o jogo.
A expectativa é de redução no fluxo de pessoas e veículos nas ruas durante o horário da partida, que vale vaga na próxima fase da competição.
Bares apostam no movimento
Enquanto parte da cidade reduz as atividades, bares e restaurantes enxergam uma oportunidade para atrair clientes.
Muitos estabelecimentos decidiram abrir excepcionalmente em horários em que normalmente estariam fechados. Telões, decoração nas cores verde e amarela e promoções especiais foram preparados para receber os torcedores.
A expectativa é de que diferentes pontos da cidade registrem concentração de pessoas durante a partida, especialmente em bares e espaços de convivência.
Vaga nas oitavas em jogo
Brasil e Japão se enfrentam em Houston, nos Estados Unidos, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo.
Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão seguirá para a prorrogação. Persistindo a igualdade no placar, a vaga para as oitavas de final será definida na disputa por pênaltis.
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