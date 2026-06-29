A partida entre Brasil e Japão, válida pela segunda fase da Copa do Mundo, deve alterar a rotina de Franca nesta segunda-feira, 29. O jogo está marcado para as 14h e será a primeira vez que a Seleção Brasileira entra em campo durante a tarde nesta edição do Mundial.

Com a mudança de horário, empresas da cidade adotaram expediente reduzido e liberarão funcionários mais cedo para que possam acompanhar a partida. A expectativa também é de aumento no movimento de supermercados e mercados de bairro durante a manhã, com consumidores se preparando para assistir ao confronto.

As grandes redes do varejo anunciaram que irão fechar as portas entre 13h e 13h30. O atendimento será retomado apenas 15 minutos após o apito final da partida.

Serviços públicos suspendem atendimento