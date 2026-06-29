A Diocese de Franca realiza nesta segunda-feira, 29, uma celebração especial em ação de graças pelos 40 anos de ordenação presbiteral de Dom Paulo Roberto Beloto. A Santa Missa será celebrada às 19h, na Paróquia Menino Jesus de Praga, e será aberta à participação da comunidade.
A cerimônia deve reunir sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas, lideranças pastorais e fiéis da Diocese de Franca para homenagear a trajetória do bispo diocesano, que completa quatro décadas de dedicação ao ministério sacerdotal.
Natural de Adamantina (SP), Dom Paulo Roberto Beloto nasceu em 9 de abril de 1957. Ele cursou Filosofia no Seminário Bom Jesus, em Aparecida, e Teologia na Faculdade Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. Sua ordenação presbiteral aconteceu em 29 de junho de 1986, na Diocese de Marília.
Antes de assumir a Diocese de Franca, Dom Paulo exerceu diversas funções na Diocese de Marília, atuando como pároco, vigário episcopal e reitor de seminário. Também possui mestrado em Teologia e Estudos Bíblicos, além de especialização para orientação de Exercícios Espirituais, com formação no Centro de Espiritualidade Inaciana de Itaici e no Centro Teresiano de Espiritualidade de São Roque.
Segundo a Diocese, os 40 anos de sacerdócio representam um marco importante para a Igreja Particular de Franca, sendo uma oportunidade para agradecer pela missão desempenhada por Dom Paulo ao longo de sua caminhada, marcada pela evangelização, formação de novos sacerdotes e serviço pastoral. A celebração é aberta ao público.
Serviço
- Evento: Missa em ação de graças pelos 40 anos de ordenação presbiteral de Dom Paulo Roberto Beloto
- Data: Segunda-feira, 29 de junho
- Horário: 19h
- Local: Paróquia Menino Jesus de Praga, em Franca.
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