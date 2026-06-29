A Diocese de Franca realiza nesta segunda-feira, 29, uma celebração especial em ação de graças pelos 40 anos de ordenação presbiteral de Dom Paulo Roberto Beloto. A Santa Missa será celebrada às 19h, na Paróquia Menino Jesus de Praga, e será aberta à participação da comunidade.

A cerimônia deve reunir sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas, lideranças pastorais e fiéis da Diocese de Franca para homenagear a trajetória do bispo diocesano, que completa quatro décadas de dedicação ao ministério sacerdotal.

Natural de Adamantina (SP), Dom Paulo Roberto Beloto nasceu em 9 de abril de 1957. Ele cursou Filosofia no Seminário Bom Jesus, em Aparecida, e Teologia na Faculdade Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. Sua ordenação presbiteral aconteceu em 29 de junho de 1986, na Diocese de Marília.