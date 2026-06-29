O cantor Rionegro, da dupla com Solimões, acompanhou no sábado, 27, o show de despedida da turnê de Alan Jackson, realizado no Nissan Stadium, em Nashville, nos Estados Unidos. O espetáculo marcou o encerramento da trajetória do artista norte-americano nas grandes turnês e reuniu cerca de 55 mil fãs, além de importantes nomes da música country.

Batizado de “Last Call: One More for the Road – The Finale”, o evento contou com participações de George Strait, Carrie Underwood, Luke Combs, Miranda Lambert, Eric Church e Lainey Wilson, transformando a despedida em uma celebração da carreira de Alan Jackson.

Emoção nas redes sociais

Fã declarado do country tradicional americano, Rionegro compartilhou a emoção de presenciar o momento histórico. Em uma publicação nas redes sociais, o sertanejo escreveu: “Alan Jackson e George Strait no mesmo palco não estava nem nos meus melhores sonhos, que momento inesquecível, quem viu viu, quem não viu, não verá mais!!”