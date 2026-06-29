O cantor Rionegro, da dupla com Solimões, acompanhou no sábado, 27, o show de despedida da turnê de Alan Jackson, realizado no Nissan Stadium, em Nashville, nos Estados Unidos. O espetáculo marcou o encerramento da trajetória do artista norte-americano nas grandes turnês e reuniu cerca de 55 mil fãs, além de importantes nomes da música country.
Batizado de “Last Call: One More for the Road – The Finale”, o evento contou com participações de George Strait, Carrie Underwood, Luke Combs, Miranda Lambert, Eric Church e Lainey Wilson, transformando a despedida em uma celebração da carreira de Alan Jackson.
Emoção nas redes sociais
Fã declarado do country tradicional americano, Rionegro compartilhou a emoção de presenciar o momento histórico. Em uma publicação nas redes sociais, o sertanejo escreveu: “Alan Jackson e George Strait no mesmo palco não estava nem nos meus melhores sonhos, que momento inesquecível, quem viu viu, quem não viu, não verá mais!!”
A participação de George Strait foi um dos pontos altos da noite. Os dois artistas dividiram o palco em duetos que marcaram suas carreiras e emocionaram o público presente.
Fim das turnês
Aos 67 anos, Alan Jackson encerra sua trajetória nas turnês após mais de três décadas de carreira e mais de 60 milhões de discos vendidos.
Em 2021, o cantor revelou que convive com a doença de Charcot-Marie-Tooth, condição degenerativa que afeta os nervos e compromete sua mobilidade, fator que contribuiu para a decisão de deixar os palcos em grandes turnês.
Apesar da despedida das estradas, Alan Jackson continuará produzindo música, e o show de encerramento será exibido pela NBC ainda este ano.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.