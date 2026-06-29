Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com uma perua na noite de sábado, 27, em Patrocínio Paulista, a 20 km de Franca.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão na avenida Maria Marna Chaves Barcellos. Pelas imagens, é possível ver a perua avançando para realizar o cruzamento quando a motocicleta atinge a parte frontal do veículo.
Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado, deslizou por alguns metros sobre o asfalto e sofreu uma possível fratura na perna esquerda.
Acidente foi registrado por câmera
O motociclista trafegava pela via preferencial no momento da batida. As circunstâncias do acidente, no entanto, ainda deverão ser apuradas.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para atendimento médico.
O estado de saúde do motociclista não foi informado.
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