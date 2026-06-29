Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com uma perua na noite de sábado, 27, em Patrocínio Paulista, a 20 km de Franca.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão na avenida Maria Marna Chaves Barcellos. Pelas imagens, é possível ver a perua avançando para realizar o cruzamento quando a motocicleta atinge a parte frontal do veículo.

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado, deslizou por alguns metros sobre o asfalto e sofreu uma possível fratura na perna esquerda.

Acidente foi registrado por câmera