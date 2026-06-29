Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 29, por porte ilegal de arma de fogo, em Franca. A abordagem aconteceu nas proximidades de um bar na avenida Champagnat, no Jardim Veneza, após uma denúncia anônima à Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento quando receberam a informação de que um homem, vestindo camisa cinza e calça bege, estaria exibindo uma arma de fogo dentro do estabelecimento. Ao chegarem ao local, os militares localizaram um suspeito com as mesmas características caminhando pela via pública.

Durante a abordagem, antes mesmo da revista pessoal, o homem levantou os braços e disse aos policiais: "Tá na minha cintura, tá na minha cintura". Na sequência, os agentes encontraram uma pistola Taurus calibre .380 escondida na cintura dele, com duas munições intactas no carregador, sendo uma já na câmara, pronta para disparo.