Veja o obituário desta segunda-feira, 29, em Franca:
Nome: Miguel Inácio de Oliveira Neto
Idade: 83 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Andrey Alves Terra
Idade: 36 anos
Local do velório: Igreja São Judas
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
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