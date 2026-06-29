Veja o obituário desta segunda-feira, 29, em Franca:

Nome: Miguel Inácio de Oliveira Neto

Idade: 83 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Andrey Alves Terra

Idade: 36 anos

Local do velório: Igreja São Judas

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h