A Seleção Brasileira enfrenta o Japão nesta segunda-feira, 29, às 14h, em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Em Franca, o clima entre os torcedores mudou nas últimas semanas. A desconfiança que marcou o início da competição deu lugar ao otimismo após os 3 a 0 sobre a Escócia na fase de grupos.
Diferentemente do cenário registrado pelo Portal GCN antes da estreia brasileira, quando predominavam cautela e dúvidas sobre o desempenho da equipe, a proximidade do mata-mata trouxe confiança e expectativa por uma campanha mais longa no Mundial.
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Da desconfiança à esperança
O aposentado Alexandre Fernandes, de 58 anos, admite que não começou a Copa acreditando no título, mas mudou de opinião após as últimas atuações da Seleção.
“No início, eu fiquei meio assim com o Brasil. No primeiro jogo, até fiquei triste. Falei: ‘Nossa, será que a gente merece ganhar mesmo?’. Mas, no último jogo, deu para ver que o Brasil está forte. Agora a gente tem esperança de conquistar esse hexa.”
Para ele, o Brasil vence o Japão por 2 a 0.
Ao lado dele, a professora aposentada Isabel Fernandes, de 87 anos, acredita em uma partida mais equilibrada e aposta em vitória brasileira por 3 a 2.
Torcedores já projetam semifinal
Entre os mais confiantes está Luiz Marcelo, de 27 anos, supervisor de farmácia. Assim como muitos torcedores, ele começou a competição sem grandes expectativas, mas agora acredita que a Seleção pode chegar entre as quatro melhores do mundo.
“A expectativa agora está alta, né? Vou chutar um placar de 3 a 1. Acho que o Brasil chega até a semifinal. Vamos ver até lá, mas acredito que, pelo menos até a semifinal, consegue chegar.”
Olho nos próximos adversários
O estudante Lorenzo Barbosa, de 11 anos, acompanhava o avô, Otto César Barbosa, médico de 62 anos. Ambos afirmam que a vitória sobre a Escócia aumentou a confiança, mas reconhecem que os desafios tendem a ser maiores a partir de agora.
“A minha expectativa antes do jogo não era tão otimista. Mas, depois desse último jogo contra a Escócia, fiquei bem animado. Acho que o Brasil mostrou que tem condições de seguir em frente na competição”, afirmou Otto, que aposta em uma vitória por 2 a 0.
Lorenzo também acredita na classificação brasileira, mas vê dificuldades nas próximas fases.
“Agora vai ter um adversário mais forte. Acho que o Brasil tem condições de ganhar a Copa, mas vai ser difícil passar por França, Espanha e Portugal. Já a Argentina, eu acho que a gente bate”, brincou.
O palpite dele para o confronto desta segunda-feira é de vitória brasileira por 3 a 1.
O que vem pela frente
Caso elimine o Japão, o Brasil enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será disputado nesta terça-feira, 30.
A expectativa dos torcedores é que a Seleção confirme a evolução demonstrada na fase de grupos e mantenha vivo o sonho da conquista do hexacampeonato mundial.
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