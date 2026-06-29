A Seleção Brasileira enfrenta o Japão nesta segunda-feira, 29, às 14h, em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Em Franca, o clima entre os torcedores mudou nas últimas semanas. A desconfiança que marcou o início da competição deu lugar ao otimismo após os 3 a 0 sobre a Escócia na fase de grupos.

Diferentemente do cenário registrado pelo Portal GCN antes da estreia brasileira, quando predominavam cautela e dúvidas sobre o desempenho da equipe, a proximidade do mata-mata trouxe confiança e expectativa por uma campanha mais longa no Mundial.

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