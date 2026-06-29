29 de junho de 2026
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Após vitórias, torcida de Franca já sonha com o hexa

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Entrevistados demonstraram estar confiantes na vitória do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo de 2026
Entrevistados demonstraram estar confiantes na vitória do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão nesta segunda-feira, 29, às 14h, em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Em Franca, o clima entre os torcedores mudou nas últimas semanas. A desconfiança que marcou o início da competição deu lugar ao otimismo após os 3 a 0 sobre a Escócia na fase de grupos.

Diferentemente do cenário registrado pelo Portal GCN antes da estreia brasileira, quando predominavam cautela e dúvidas sobre o desempenho da equipe, a proximidade do mata-mata trouxe confiança e expectativa por uma campanha mais longa no Mundial.

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Da desconfiança à esperança

O aposentado Alexandre Fernandes, de 58 anos, admite que não começou a Copa acreditando no título, mas mudou de opinião após as últimas atuações da Seleção.

“No início, eu fiquei meio assim com o Brasil. No primeiro jogo, até fiquei triste. Falei: ‘Nossa, será que a gente merece ganhar mesmo?’. Mas, no último jogo, deu para ver que o Brasil está forte. Agora a gente tem esperança de conquistar esse hexa.”

Para ele, o Brasil vence o Japão por 2 a 0.

Ao lado dele, a professora aposentada Isabel Fernandes, de 87 anos, acredita em uma partida mais equilibrada e aposta em vitória brasileira por 3 a 2.

Torcedores já projetam semifinal

Entre os mais confiantes está Luiz Marcelo, de 27 anos, supervisor de farmácia. Assim como muitos torcedores, ele começou a competição sem grandes expectativas, mas agora acredita que a Seleção pode chegar entre as quatro melhores do mundo.

“A expectativa agora está alta, né? Vou chutar um placar de 3 a 1. Acho que o Brasil chega até a semifinal. Vamos ver até lá, mas acredito que, pelo menos até a semifinal, consegue chegar.”

Olho nos próximos adversários

O estudante Lorenzo Barbosa, de 11 anos, acompanhava o avô, Otto César Barbosa, médico de 62 anos. Ambos afirmam que a vitória sobre a Escócia aumentou a confiança, mas reconhecem que os desafios tendem a ser maiores a partir de agora.

“A minha expectativa antes do jogo não era tão otimista. Mas, depois desse último jogo contra a Escócia, fiquei bem animado. Acho que o Brasil mostrou que tem condições de seguir em frente na competição”, afirmou Otto, que aposta em uma vitória por 2 a 0.

Lorenzo também acredita na classificação brasileira, mas vê dificuldades nas próximas fases.

“Agora vai ter um adversário mais forte. Acho que o Brasil tem condições de ganhar a Copa, mas vai ser difícil passar por França, Espanha e Portugal. Já a Argentina, eu acho que a gente bate”, brincou.

O palpite dele para o confronto desta segunda-feira é de vitória brasileira por 3 a 1.

O que vem pela frente

Caso elimine o Japão, o Brasil enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será disputado nesta terça-feira, 30.

A expectativa dos torcedores é que a Seleção confirme a evolução demonstrada na fase de grupos e mantenha vivo o sonho da conquista do hexacampeonato mundial.

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