Um homem foi multado em R$ 4.360 após ser flagrado pela GCM (Guarda Civil Municipal) realizando o descarte irregular de entulho na Estrada de Acesso ao Bagre III, em Franca, na última sexta-feira, 26.
A ocorrência teve início após uma denúncia recebida pela GCM. Duas viaturas foram deslocadas ao local e, durante o patrulhamento, os agentes encontraram um caminhão utilizado no descarte irregular. No veículo estavam dois homens, que já haviam despejado os resíduos em uma área imprópria.
Segundo a GCM, o caminhão apresentou uma pane mecânica ao deixar o local. Assim que o veículo voltou a funcionar, foi abordado pelas equipes, que confirmaram a irregularidade.
O responsável foi autuado com base no Código do Meio Ambiente do Município de Franca por descartar lixo ou qualquer tipo de rejeito em local inadequado, seja em área pública ou privada. Além da multa de R$ 4.360, ele foi orientado a recolher todo o material e dar a destinação correta aos resíduos.
A Guarda Civil Municipal reforça que denúncias de descarte irregular de lixo e entulho podem ser feitas diretamente à corporação. A colaboração da população, segundo a GCM, é fundamental para combater crimes ambientais e preservar a limpeza e o meio ambiente da cidade.
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