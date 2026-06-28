Um homem foi multado em R$ 4.360 após ser flagrado pela GCM (Guarda Civil Municipal) realizando o descarte irregular de entulho na Estrada de Acesso ao Bagre III, em Franca, na última sexta-feira, 26.

A ocorrência teve início após uma denúncia recebida pela GCM. Duas viaturas foram deslocadas ao local e, durante o patrulhamento, os agentes encontraram um caminhão utilizado no descarte irregular. No veículo estavam dois homens, que já haviam despejado os resíduos em uma área imprópria.

Segundo a GCM, o caminhão apresentou uma pane mecânica ao deixar o local. Assim que o veículo voltou a funcionar, foi abordado pelas equipes, que confirmaram a irregularidade.