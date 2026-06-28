28 de junho de 2026
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ZONA NORTE

Carro capota após pneu estourar e atinge veículos em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Hevertom Talles/GCN
Trânsito ficou interditado após carro capotar
Trânsito ficou interditado após carro capotar

Um Nissan Versa branco capotou na manhã deste domingo, 28, na avenida Flávio Rocha, no Jardim Redentor, em Franca.

Segundo as informações apuradas no local, o motorista, de 45 anos, teria perdido o controle da direção após o pneu dianteiro do veículo estourar. Antes de capotar, o carro atingiu três veículos que estavam estacionados, causando danos.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal atendem à ocorrência, e o trânsito permanece interditado no trecho.

O motorista sofreu ferimentos na face e foi socorrido com lesões leves para o Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”.

As causas do acidente serão apuradas.

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Comentários

1 Comentários

  • APARECIDO DONIZETE NUNES 3 horas atrás
    SERA QUE ESTOROU MESMO , O QUE NÃO FALTA É DESCULPA PELA BARBEIRAGEM DO MOTORISTAS FRANCANO.