Um Nissan Versa branco capotou na manhã deste domingo, 28, na avenida Flávio Rocha, no Jardim Redentor, em Franca.

Segundo as informações apuradas no local, o motorista, de 45 anos, teria perdido o controle da direção após o pneu dianteiro do veículo estourar. Antes de capotar, o carro atingiu três veículos que estavam estacionados, causando danos.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal atendem à ocorrência, e o trânsito permanece interditado no trecho.