Um Nissan Versa branco capotou na manhã deste domingo, 28, na avenida Flávio Rocha, no Jardim Redentor, em Franca.
Segundo as informações apuradas no local, o motorista, de 45 anos, teria perdido o controle da direção após o pneu dianteiro do veículo estourar. Antes de capotar, o carro atingiu três veículos que estavam estacionados, causando danos.
Equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal atendem à ocorrência, e o trânsito permanece interditado no trecho.
O motorista sofreu ferimentos na face e foi socorrido com lesões leves para o Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”.
As causas do acidente serão apuradas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
1 Comentários
-
APARECIDO DONIZETE NUNES 3 horas atrásSERA QUE ESTOROU MESMO , O QUE NÃO FALTA É DESCULPA PELA BARBEIRAGEM DO MOTORISTAS FRANCANO.