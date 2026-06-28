Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, 28, após ser flagrado desmontando uma motocicleta furtada e tentar tomar a arma de um policial militar durante abordagem em Franca.

A moto Honda/CB 300R havia sido furtada na rua Capitão Anselmo, no bairro Cidade Nova, região central da cidade. Segundo a proprietária, o veículo ficou estacionado na via pública por esquecimento durante a madrugada.

Por volta de 1h40, a Polícia Militar foi acionada via Copom, após o porteiro da Faculdade de Direito de Franca visualizar um indivíduo empurrando a motocicleta. A equipe localizou o suspeito na rua Nassim Melem, já retirando peças do veículo, como farol, carenagens e espelhos retrovisores. No tambor de ignição foi encontrada uma tesoura, usada para violar o sistema.