Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, 28, após ser flagrado desmontando uma motocicleta furtada e tentar tomar a arma de um policial militar durante abordagem em Franca.
A moto Honda/CB 300R havia sido furtada na rua Capitão Anselmo, no bairro Cidade Nova, região central da cidade. Segundo a proprietária, o veículo ficou estacionado na via pública por esquecimento durante a madrugada.
Por volta de 1h40, a Polícia Militar foi acionada via Copom, após o porteiro da Faculdade de Direito de Franca visualizar um indivíduo empurrando a motocicleta. A equipe localizou o suspeito na rua Nassim Melem, já retirando peças do veículo, como farol, carenagens e espelhos retrovisores. No tambor de ignição foi encontrada uma tesoura, usada para violar o sistema.
Ao perceber a chegada da viatura, o indivíduo recusou a ordem de parada, tentou fugir e resistiu. Alcançado pelos policiais, ele agrediu os militares e tentou pegar a arma de um agente no coldre. Para contê-lo, os policiais usaram força física e o imobilizaram com algemas.
Identificado pelo sistema Muralha Paulista, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante delito. Ele foi atendido no Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz" e depois apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária), ficando à disposição da Justiça.
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