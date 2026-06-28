Este é um tema que muitos evitam por puro desconhecimento ou preconceito, mas que no dia a dia pode se traduzir em uma única pergunta: o direito à aposentadoria respeita quem você é?
No dia 28 de junho, o mundo para e celebra o Orgulho LGBTQIA+. Mas, para além das cores e das festas, essa data carrega o peso de uma luta que começou lá em 1969, no bar Stonewall, em Nova York. Naquela época, o que se buscava era o direito de existir sem ser preso. Hoje, em 2026, a luta avançou para o direito de envelhecer com dignidade e com o valor justo no bolso.
Você sabia que uma pessoa trans pode estar perdendo anos de vida produtiva (ou anos de benefício) simplesmente por não saber como o INSS enxerga o seu gênero?
Em outras palavras, o INSS é cego para a alma; ele só enxerga o que está no papel... E é exatamente nesse “ponto cego” que muitos direitos da comunidade trans acabam sendo atropelados pela burocracia.
O erro comum aqui é achar que a aposentadoria é “biológica”. Não é. Ela é jurídica e social.
O nó da questão: Homem ou Mulher para o INSS?
Para entender a aposentadoria da pessoa trans, primeiro precisamos desenrolar o básico. Desde a Reforma da Previdência de 2019, as regras ficaram mais rígidas, mas a diferenciação entre homens e mulheres permaneceu.
Atualmente, na regra geral (para quem começou a contribuir depois da Reforma), a conta é a seguinte:
? Mulheres: Aposentam-se com 62 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Se for trabalhadora rural ou pessoa com deficiência, a idade cai para 55 anos no caso das mulheres.
? Homens: Aposentam-se com 65 anos de idade e 20 anos de contribuição (para quem ingressou após a reforma). Homens que tiveram contribuição antes de 2019 precisam de, pelo menos, 15 anos de contribuição. Quando for trabalhador rural ou deficiente, a idade passa para 60 anos.
O mesmo raciocínio é válido para regras de transição.
Parece simples, certo? Mas e quando o documento diz uma coisa e a vida diz outra? É aqui que muita gente se enrola e acaba deixando dinheiro para trás e/ou trabalhando mais do que deveria.
O que a lei diz sobre a identidade trans?
A grande virada de chave veio do Supremo Tribunal Federal (STF). O entendimento consolidado é que a identidade de gênero é um direito da personalidade. Isso significa que, se você é uma mulher trans ou um homem trans, o Estado deve reconhecer você como tal, independentemente de qualquer procedimento médico.
Atenção: Muita gente ainda pensa que precisa fazer a cirurgia de redesignação sexual (que é popularmente chamada de cirurgia de mudança de sexo) para ter direito à regra de aposentadoria do gênero com o qual se identifica. A verdade é que NÃO PRECISA.
Ou seja, a redesignação sexual não é requisito para a aposentadoria e muitos vivem no medo de ter que passar por um procedimento invasivo apenas para ter o gênero respeitado na Previdência.
A lei e os tribunais superiores já decidiram que a cirurgia não é requisito para a retificação de documentos e, consequentemente, não é requisito para os direitos previdenciários. O que vale é o seu gênero (registrado ou não no cartório).
É óbvio que quando se fala em DIREITO, provas são importantes. E o registro em cartório pode ajudar (e muito).
Na prática: Como o INSS processa isso?
Imagine a seguinte situação: Joana é uma mulher trans. Ela contribuiu durante 20 anos como “João” (já que nasceu homem). Aos 50 anos, ela decidiu retificar seu nome e gênero no registro civil (não precisou fazer cirurgia para isso). Agora, nos seus documentos, ela é Joana, do gênero feminino.
Quando Joana completar 62 anos, ela terá direito à aposentadoria por idade como mulher? Sim.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o próprio INSS (através de normas internas que vieram após muita pressão jurídica) entendem que, uma vez alterado o registro civil, a pessoa passa a gozar de todos os direitos inerentes ao novo gênero. Se é mulher no documento, vale a regra da mulher. Se é homem no documento, vale a regra do homem.
O perigo mora nos detalhes (e no CNIS)
De um modo geral, o papel aceita tudo, mas o sistema do INSS é teimoso. O maior risco que a pessoa trans corre não é o de não ter o direito, mas o de ter o benefício negado por divergência de dados.
Se você contribuiu a vida inteira como homem e, na hora de aposentar, aparece como mulher, o sistema do INSS pode “travar”. Ele vai olhar para aquelas contribuições antigas e dizer: “Essas contribuições são do João, não da Joana”.
Para evitar que o seu pedido caia em uma exigência interminável ou seja indeferido de cara, o caminho é a atualização do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). Não adianta apenas mudar o RG; é preciso informar ao INSS que aquele CPF agora pertence a uma pessoa com nome e gênero retificados.
O sistema não cruza os dados de forma humana e/ou automática; se o nome antigo e o novo não estiverem amarrados, o benefício trava.
Checklist
Para não ser pego de surpresa, anote o que pode ajudar:
1. Retificação de Documentos: O primeiro passo é o cartório. Com a certidão de nascimento atualizada, você atualiza RG, CPF e, crucialmente, o PIS/NIT.
2. Acerto de Vínculos: Peça uma atualização de dados cadastrais no Meu INSS. Você deve anexar a certidão de nascimento antiga e a nova (inteiro teor) para provar que o “João” e a “Joana” são a mesma pessoa física.
3. Provas de Contribuição: Guarde todas as suas carteiras de trabalho antigas e carnês. Se o sistema der erro por causa da mudança de nome, esses documentos físicos são o seu seguro.
O que acontece se não mudar o documento?
Se você se identifica como mulher, mas mantém o documento como homem, o INSS vai querer te aposentar como homem. O sistema é cego para a identidade social se ela não estiver no papel. Isso pode significar alguns anos a mais e ter requisitos de pontuação diferentes nas regras de transição. É uma escolha que impacta diretamente o seu planejamento de vida.
Um alerta necessário
O risco real que derruba o direito da pessoa trans é a omissão. Deixar para resolver a papelada na “hora H” pode ser receita para o desastre.
O maior erro que derruba o direito da pessoa trans hoje é confiar que a retificação no cartório “avisa” automaticamente o INSS. Não avisa. O sistema pode gerar um “CPF fantasma” ou simplesmente ignorar as contribuições feitas com o nome anterior.
Uma dica importante é pedir o Extrato de Vínculos (CNIS) logo após a retificação. Se os nomes estiverem diferentes ou os vínculos sumirem, o acerto deve ser feito imediatamente, e não na hora de pedir o benefício.
Outra dica fundamental é que nos casos de retificação tardia, ter em mãos a Certidão de Nascimento de Inteiro Teor é o documento que pode “salvar” o processo, pois ela traz todo o histórico da alteração e vincula o “João” à “Joana” de forma incontestável.
Como se sabe, o INSS não é tão rápido quanto deveria; com uma mudança de gênero no meio do caminho sem a devida atualização cadastral prévia, o processo pode levar anos em análise.
Além disso, cuidado com as regras de transição. Se você mudou de gênero após a Reforma de 2019, a análise de qual regra se aplica (Pedágio de 50%, Pedágio de 100%, Idade Progressiva) exige um cálculo milimétrico para saber se o tempo “antigo” será totalmente aproveitado na nova regra.
Isso quer dizer que mudar de gênero altera a expectativa de direito e a regra de transição mais vantajosa pode mudar completamente.
Conclusão
A aposentadoria é o coroamento de uma vida de trabalho. Para a comunidade trans, é também um símbolo de reconhecimento de sua existência pelo Estado. Não deixe que a burocracia ou o medo do sistema tirem de você o direito de se aposentar no tempo certo e com o valor correto.
Para quem mudou de gênero, o planejamento previdenciário não é luxo, é obrigação, para não trabalhar nem um dia a mais do que o necessário.
O Direito Previdenciário não é estático; ele acompanha a evolução da sociedade. Se o mundo mudou e hoje reconhece quem você é, a sua aposentadoria deve seguir o mesmo caminho.
Dignidade não se negocia, e o tempo de aposentar também não.
Em caso de dúvida, procure um advogado especialista em Direito Previdenciário de sua confiança.
Tiago Faggioni Bachur é advogado, professor de Direito Previdenciário e autor de obras jurídicas
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