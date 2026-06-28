Este é um tema que muitos evitam por puro desconhecimento ou preconceito, mas que no dia a dia pode se traduzir em uma única pergunta: o direito à aposentadoria respeita quem você é?

No dia 28 de junho, o mundo para e celebra o Orgulho LGBTQIA+. Mas, para além das cores e das festas, essa data carrega o peso de uma luta que começou lá em 1969, no bar Stonewall, em Nova York. Naquela época, o que se buscava era o direito de existir sem ser preso. Hoje, em 2026, a luta avançou para o direito de envelhecer com dignidade e com o valor justo no bolso.

Você sabia que uma pessoa trans pode estar perdendo anos de vida produtiva (ou anos de benefício) simplesmente por não saber como o INSS enxerga o seu gênero?