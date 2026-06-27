A bicicleta de Tiago Pereira Gomes, desaparecido desde o último domingo, 21, em Pedregulho, foi encontrada na manhã deste sábado, 27, em uma lavoura de café localizada a cerca de um quilômetro da residência da família e a aproximadamente 500 metros do Parque Estadual Furnas do Bom Jesus.
Segundo familiares, a bicicleta teria sido utilizada por Tiago quando ele saiu de casa para fazer uma trilha no parque. O destino seria a Cachoeira Cascata Grande.
Após localizar a bicicleta, um dos irmãos do jovem acionou a Guarda Civil Municipal de Pedregulho. Com apoio do Corpo de Bombeiros, as buscas foram intensificadas na região.
Família questiona local onde bicicleta foi encontrada
O primo de Tiago, Wanderson Gomes dos Santos, afirmou acreditar que a bicicleta tenha sido colocada no local posteriormente.
"Eu acredito que isso foi um desvio de atenção, para desviar o foco", afirmou.
Segundo ele, as condições em que a bicicleta foi encontrada levantam dúvidas. Wanderson argumenta que, caso a bike estivesse na lavoura desde o desaparecimento do jovem, deveria apresentar sinais das chuvas registradas nos últimos dias.
De acordo com o familiar, a bicicleta foi encontrada seca, sem marcas aparentes de barro, o que reforçou a suspeita da família.
Buscas entram no sexto dia
Neste sábado, o Corpo de Bombeiros realizou o sexto dia de buscas por Tiago Pereira Gomes, mas, até o momento, o jovem não foi localizado.
As equipes continuam os trabalhos com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.
A perícia não foi realizada no local onde a bicicleta foi encontrada. A bike foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde passará por exames periciais.
O desaparecimento segue sendo investigado pela Polícia Civil, enquanto as buscas continuam na região.
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