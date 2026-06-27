28 de junho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Família suspeita que bicicleta foi 'plantada' em lavoura de café

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
Bicicleta foi localizada em cafezal na manhã deste sábado
Bicicleta foi localizada em cafezal na manhã deste sábado

A bicicleta de Tiago Pereira Gomes, desaparecido desde o último domingo, 21, em Pedregulho, foi encontrada na manhã deste sábado, 27, em uma lavoura de café localizada a cerca de um quilômetro da residência da família e a aproximadamente 500 metros do Parque Estadual Furnas do Bom Jesus.

Segundo familiares, a bicicleta teria sido utilizada por Tiago quando ele saiu de casa para fazer uma trilha no parque. O destino seria a Cachoeira Cascata Grande.

Após localizar a bicicleta, um dos irmãos do jovem acionou a Guarda Civil Municipal de Pedregulho. Com apoio do Corpo de Bombeiros, as buscas foram intensificadas na região.

Família questiona local onde bicicleta foi encontrada

O primo de Tiago, Wanderson Gomes dos Santos, afirmou acreditar que a bicicleta tenha sido colocada no local posteriormente.

"Eu acredito que isso foi um desvio de atenção, para desviar o foco", afirmou.

Segundo ele, as condições em que a bicicleta foi encontrada levantam dúvidas. Wanderson argumenta que, caso a bike estivesse na lavoura desde o desaparecimento do jovem, deveria apresentar sinais das chuvas registradas nos últimos dias.

De acordo com o familiar, a bicicleta foi encontrada seca, sem marcas aparentes de barro, o que reforçou a suspeita da família.

Buscas entram no sexto dia

Neste sábado, o Corpo de Bombeiros realizou o sexto dia de buscas por Tiago Pereira Gomes, mas, até o momento, o jovem não foi localizado.

As equipes continuam os trabalhos com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.

A perícia não foi realizada no local onde a bicicleta foi encontrada. A bike foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde passará por exames periciais.

O desaparecimento segue sendo investigado pela Polícia Civil, enquanto as buscas continuam na região.

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