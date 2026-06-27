A bicicleta de Tiago Pereira Gomes, desaparecido desde o último domingo, 21, em Pedregulho, foi encontrada na manhã deste sábado, 27, em uma lavoura de café localizada a cerca de um quilômetro da residência da família e a aproximadamente 500 metros do Parque Estadual Furnas do Bom Jesus.

Segundo familiares, a bicicleta teria sido utilizada por Tiago quando ele saiu de casa para fazer uma trilha no parque. O destino seria a Cachoeira Cascata Grande.

Após localizar a bicicleta, um dos irmãos do jovem acionou a Guarda Civil Municipal de Pedregulho. Com apoio do Corpo de Bombeiros, as buscas foram intensificadas na região.

Família questiona local onde bicicleta foi encontrada