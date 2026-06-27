O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou neste sábado, 27, em Ribeirão Corrente, a 30 km de Franca, que o Governo Federal pretende ampliar o limite de faturamento do MEI (Microempreendedor Individual) e permitir a contratação de até dois empregados. O anúncio foi feito durante a abertura da Feira do Empreendedorismo, realizada no Salão Comunitário Joaquim Tucano.
O evento é promovido em parceria entre a Prefeitura de Ribeirão Corrente e o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e segue até este domingo, 28.
Durante o discurso, Alckmin destacou a importância dos micro e pequenos empreendedores para a economia e defendeu medidas de incentivo ao setor.
“O MEI vai crescer, ele vai poder ter dois empregados e vamos subir o faturamento. Ele pagando só R$ 81 por mês, paga todos os tributos, inclusive a Previdência Social”, afirmou.
Atualmente, o limite de faturamento do MEI é de R$ 81 mil por ano. O vice-presidente não informou qual valor está sendo estudado pelo governo para a ampliação da faixa.
No Congresso Nacional, tramita atualmente um projeto de lei que propõe elevar o teto anual de faturamento do MEI para R$ 130 mil. Este projeto, porém, é do próprio Legislativo. A expectativa do mercado é que a proposta do Governo Lula (PT) gire em torno de R$ 140 mil.
Apoio aos pequenos negócios
Alckmin destacou que a Feira do Empreendedorismo de Ribeirão Corrente tem papel importante na geração de renda e na valorização dos empreendedores locais.
“Essa é a economia local. É café, é doce, é queijo, é mel, é cachaça, roupa, artesanato, é uma beleza. A feira mostra para a região todas as pessoas que estão trabalhando, porque aqui os microempreendedores vão ter a oportunidade de vender os seus produtos e de crescer. É fortalecer o comércio local, fortalecer a economia local. Todo o apoio ao MEI, ao Simples, aos micro e pequenos empreendedores”, disse.
A Feira do Empreendedorismo reúne expositores de Ribeirão Corrente e de cidades da região, com produtos dos setores de alimentação, artesanato, vestuário e agronegócio.
Prefeita destaca importância do evento
A prefeita Aninha Montanher (MDB) agradeceu a presença do vice-presidente e ressaltou o impacto da feira para o município. “Ribeirão Corrente hoje, uma cidade pequena, se tornou gigante. Tenho certeza de que todos que estão aqui vieram te prestigiar e eu estou muito feliz com esse momento”, afirmou.
Alckmin estava acompanhado da ex-primeira-dama do Estado de São Paulo, Lu Alckmin, e foi recepcionado, além da prefeita anfitriã, pelos prefeitos de Batatais, Juninho Gaspar (PP), presidente do Comam (Consórcio da Alta Mogiana); Elson Gomes (MDB), de Cristais Paulista; Cacá Advogado (Republicanos), de Pedregulho; e Zezinho Gimenez (MDB), de Sertãozinho. Vereadores e pré-candidatos a deputado da região também participaram da cerimônia.
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