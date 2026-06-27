No Congresso Nacional, tramita atualmente um projeto de lei que propõe elevar o teto anual de faturamento do MEI para R$ 130 mil. Este projeto, porém, é do próprio Legislativo. A expectativa do mercado é que a proposta do Governo Lula (PT) gire em torno de R$ 140 mil.

Apoio aos pequenos negócios

Alckmin destacou que a Feira do Empreendedorismo de Ribeirão Corrente tem papel importante na geração de renda e na valorização dos empreendedores locais.

“Essa é a economia local. É café, é doce, é queijo, é mel, é cachaça, roupa, artesanato, é uma beleza. A feira mostra para a região todas as pessoas que estão trabalhando, porque aqui os microempreendedores vão ter a oportunidade de vender os seus produtos e de crescer. É fortalecer o comércio local, fortalecer a economia local. Todo o apoio ao MEI, ao Simples, aos micro e pequenos empreendedores”, disse.