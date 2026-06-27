A Polícia Civil deve investigar a violação de três túmulos no Cemitério Municipal de Restinga e o furto de dois crânios. O caso foi descoberto neste mês de junho pelo zelador do local durante uma vistoria de rotina.
Segundo as informações apuradas pela reportagem, três sepulturas localizadas na quadra 3 apresentavam sinais de violação. Nos jazigos de números 387 e 372, os caixões haviam sido retirados do interior das sepulturas e, durante a verificação, foi constatado que os corpos estavam sem os crânios.
Já o túmulo de número 369 também foi alvo de danos, mas o caixão permaneceu no interior da sepultura.
Os caixões violados pertencem a uma mulher e dois homens. A mulher havia sido sepultada há aproximadamente um ano e oito meses, segundo as informações registradas na ocorrência.
Ainda não há detalhes sobre quando as violações ocorreram nem sobre a possível motivação do crime.
Segundo o prefeito Restinga, Felipe Talvani (MDB), medidas serão adotadas para melhorar a segurança do local, incluindo reforço na iluminação do cemitério e a instalação de câmeras de monitoramento.
Felipe destacou que irá atuar em conjunto com as forças de segurança da cidade para coibir que novos casos ocorram no cemitério.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A ocorrência foi registrada como violação de sepultura e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.
A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do caso. Até o momento, ninguém foi preso e os crânios furtados não foram localizados. As investigações seguem em andamento.
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