A Polícia Civil deve investigar a violação de três túmulos no Cemitério Municipal de Restinga e o furto de dois crânios. O caso foi descoberto neste mês de junho pelo zelador do local durante uma vistoria de rotina.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, três sepulturas localizadas na quadra 3 apresentavam sinais de violação. Nos jazigos de números 387 e 372, os caixões haviam sido retirados do interior das sepulturas e, durante a verificação, foi constatado que os corpos estavam sem os crânios.

Já o túmulo de número 369 também foi alvo de danos, mas o caixão permaneceu no interior da sepultura.