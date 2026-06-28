28 de junho de 2026
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EM FRANCA

'Consertamos discos voadores': placa repercute em cafeteria

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Giovanna Attili/GCN
Fachada da cafeteria na rua Saldanha Marinho, no Centro de Franca
Fachada da cafeteria na rua Saldanha Marinho, no Centro de Franca

Um vídeo repercutiu nas redes sociais na última semana, de um comércio, no Centro de Franca, que anuncia, em sua fachada, que eles supostamente consertariam discos voadores.

O vídeo chegou a 38 mil visualizações no Tiktok, e mais de 2 mil curtidas, além de diversos comentários sobre a curiosidade.

O estabelecimento se trata de uma cafeteria, localizada na rua Saldanha Marinho, e a reportagem do Portal GCN esteve no local, onde constatou a presença da fachada com a frase “consertamos discos voadores”.

Mas e aí, uma cafeteria conserta discos voadores?

Sócia-proprietária da ZAZ Coffee & Beer, a Thais Oliveira é uma das mentes por trás dessa repercussão. Com quase nove anos de atuação no local, a barista contou que a fachada é simplesmente uma forma de chamar atenção das pessoas.

“É uma brincadeira que a gente colocou ali na porta para chamar a atenção mesmo, para sair um pouco do óbvio. Acaba chamando a atenção de muita gente. O pessoal filma, tira foto. É legal que, daqui de dentro, a gente passa e vê o pessoal dando risada do lado de fora”, contou.

Thais confirmou que tinha tomado conhecimento do vídeo e que algumas pessoas já haviam ido até o local por conta dessa repercussão. Até mesmo um mascote foi criado para estampar camisas em homenagem aos alienígenas; o “Zazinho”.

“A gente criou um mascote. A gente sempre teve um certo carinho por alienígenas e agora criou o Zazinho, que é o nosso mais novo mascote aqui da cafeteria”, compartilhou.

“Quem vir o disco voador, pode vir conhecer a gente. Se der algum problema, a gente arruma”, descontraiu.

Os bastidores da cafeteria

Entre as conversas sobre a cafeteria, Thais contou que o local tem um protagonismo feminino em sua essência. Idealizado por duas mulheres, a busca por produtoras também correu para o lado feminino.

“O Zaz foi idealizado por mim e pela minha sócia. Nós duas tivemos essa ideia. E a gente procura sempre trabalhar com produtoras mulheres, para fortalecer e ampliar cada vez mais a representatividade feminina em todos os setores, não só na cadeia cafeeira, mas também nas demais áreas”, explicou.

O conceito do lugar é ser um café-bar, porém, a especialidade segue sendo o café, com produção própria e com representatividade de pelo menos 11 marcas da região da Alta Mogiana.

“Nós compramos o café e fazemos a torra aqui na casa toda semana. Representamos mais de 11 marcas da região da Alta Mogiana, então a nossa especialidade é café. A gente promove eventos, atende terceiros, oferece cursos, palestras e workshops, além de servir café aqui na cafeteria”, detalhou.

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