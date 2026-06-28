Um vídeo repercutiu nas redes sociais na última semana, de um comércio, no Centro de Franca, que anuncia, em sua fachada, que eles supostamente consertariam discos voadores.

O vídeo chegou a 38 mil visualizações no Tiktok, e mais de 2 mil curtidas, além de diversos comentários sobre a curiosidade.

O estabelecimento se trata de uma cafeteria, localizada na rua Saldanha Marinho, e a reportagem do Portal GCN esteve no local, onde constatou a presença da fachada com a frase “consertamos discos voadores”.

Mas e aí, uma cafeteria conserta discos voadores?