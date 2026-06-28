Um vídeo repercutiu nas redes sociais na última semana, de um comércio, no Centro de Franca, que anuncia, em sua fachada, que eles supostamente consertariam discos voadores.
O vídeo chegou a 38 mil visualizações no Tiktok, e mais de 2 mil curtidas, além de diversos comentários sobre a curiosidade.
O estabelecimento se trata de uma cafeteria, localizada na rua Saldanha Marinho, e a reportagem do Portal GCN esteve no local, onde constatou a presença da fachada com a frase “consertamos discos voadores”.
Mas e aí, uma cafeteria conserta discos voadores?
Sócia-proprietária da ZAZ Coffee & Beer, a Thais Oliveira é uma das mentes por trás dessa repercussão. Com quase nove anos de atuação no local, a barista contou que a fachada é simplesmente uma forma de chamar atenção das pessoas.
“É uma brincadeira que a gente colocou ali na porta para chamar a atenção mesmo, para sair um pouco do óbvio. Acaba chamando a atenção de muita gente. O pessoal filma, tira foto. É legal que, daqui de dentro, a gente passa e vê o pessoal dando risada do lado de fora”, contou.
Thais confirmou que tinha tomado conhecimento do vídeo e que algumas pessoas já haviam ido até o local por conta dessa repercussão. Até mesmo um mascote foi criado para estampar camisas em homenagem aos alienígenas; o “Zazinho”.
“A gente criou um mascote. A gente sempre teve um certo carinho por alienígenas e agora criou o Zazinho, que é o nosso mais novo mascote aqui da cafeteria”, compartilhou.
“Quem vir o disco voador, pode vir conhecer a gente. Se der algum problema, a gente arruma”, descontraiu.
Os bastidores da cafeteria
Entre as conversas sobre a cafeteria, Thais contou que o local tem um protagonismo feminino em sua essência. Idealizado por duas mulheres, a busca por produtoras também correu para o lado feminino.
“O Zaz foi idealizado por mim e pela minha sócia. Nós duas tivemos essa ideia. E a gente procura sempre trabalhar com produtoras mulheres, para fortalecer e ampliar cada vez mais a representatividade feminina em todos os setores, não só na cadeia cafeeira, mas também nas demais áreas”, explicou.
O conceito do lugar é ser um café-bar, porém, a especialidade segue sendo o café, com produção própria e com representatividade de pelo menos 11 marcas da região da Alta Mogiana.
“Nós compramos o café e fazemos a torra aqui na casa toda semana. Representamos mais de 11 marcas da região da Alta Mogiana, então a nossa especialidade é café. A gente promove eventos, atende terceiros, oferece cursos, palestras e workshops, além de servir café aqui na cafeteria”, detalhou.
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